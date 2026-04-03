В Украине презентовали компьютеризированную боевую информационную систему "КРИП-А" - национальное решение для автоматизации управления артиллерийским огнем, что по-новому определяет роль артиллерии в современной войне и повышает ее эффективность на поле боя. 24 Канал посетил презентацию и поговорил с представителем разработчика.

Смотрите также У них проблемы, – в 66-й ОМБр рассказали, как удается перерезать связь и логистику россиян

Как работает система "УКРОП-А"?

Система обеспечивает передачу данных в реальном времени и автоматизированное выполнение огневых задач. Интеграция с беспилотниками и другими сенсорами позволяет быстро обнаруживать цели, корректировать огонь и сокращать время от обнаружения до поражения. Благодаря автоматизации система обеспечивает высокую точность первого выстрела и сохраняет эффективность даже в условиях радиоэлектронной борьбы.

По данным разработчиков, применение "УКРОП-А" позволяет:

уменьшить количество снарядов для пристрелки в пять раз;

сократить расход боеприпасов для поражения целей до 30%;

в три раза уменьшить время выполнения огневых задач.

Система также автоматически рассчитывает параметры стрельбы и ускоряет развертывание артиллерийских подразделений.

Как работает автоматизация артиллерии "КРИП-А": смотрите видео

Важно! Несмотря на активное развитие беспилотных систем, отмечается, что артиллерия не теряет актуальности, а трансформируется. Ее эффективность зависит не только от характеристик вооружения, но и от уровня автоматизации, управления и интеграции в единую систему.

Анатолий Горилик – руководитель Центра инноваций и технологий ракетных войск и артиллерии, объяснил, что подобные установки могут быть нужны не только на фронте, но и после завершения активных боевых действий - для усиления охраны границы. В комментарии 24 Канала он отметил, что компания не просто производит технику, а сопровождает ее на всех этапах – от настройки и обучения операторов до боевого применения и цифрового сервиса. По его мнению, именно такой подход и отличает defence service company от классического производителя вооружения.

Во время войны оборонные разработки в Украине не могут строиться только по формальным процедурам, которые достались в наследство от старых бюрократических систем. В войне важно не просто создать образец, а быстро довести его до боевого состояния, испытать, доработать и передать в работу подразделениям. Именно так и рождались первые автоматизированные комплексы компании,

– говорит Горилик.

По словам руководителя Центра инноваций и технологий ракетных войск и артиллерии, на создание первого автоматизированного комплекса команде дали всего два месяца, а фактически работы завершили примерно за два с половиной. После этого, как он говорит, разработчики еще дорабатывали систему, чтобы автоматизировать не только наведение, но и составление, развертывания в боевое положение комплекса. Подобный темп, по его мнению, доказывает, что украинская оборонная инженерия способна действовать очень быстро, если на нее есть запрос с поля боя.

Горилик также сравнил украинскую систему с французской САУ Caesar и отметил, что базовое шасси, ствол и часть элементов автоматизации у них похожи. Но, по его словам, украинская разработка имеет цифровые системы и карты, которых нет в аналогах, а отдельные компоненты стоят значительно дешевле.

Обратите внимание! В качестве примера Горилик привел гироскоп: во французской системе он якобы стоит около 80 тысяч евро, тогда как в украинской – до 25 тысяч. Именно это, по его логике, также формирует разницу в цене при сохранении сравниваемой эффективности.

Еще одна тема, на которой он отметил, - это бюрократия. Горилик заявил, что оборонным разработчикам до сих пор приходится тратить много времени на согласование, документации и прохождение квалификационных процедур, хотя война требует гораздо более быстрого цикла решений. По его мнению, именно такие системы, как "КРИП-А", должны определять новые правила для оборонной промышленности, а не старые подходы, которые не успевают за фронтом.

"УКРОП-А" обходится в разы дешевле европейских аналогов, аризница объясняется не только локализацией производства, но и другим подходом к проектированию под реальные условия войны. Часть западных требований является чрезмерной для боевой практики, тогда как украинская система создавалась с учетом опыта войны и потребностей фронта,

– говорит Горилик.

Руководитель Центра инноваций и технологий ракетных войск и артиллерии также сравнил отдельные компоненты по цене, заметив, что в украинском решении используются более доступные, но функциональные элементы. Спикер также рассказал, что отдельные образцы компания создавала в очень сжатые сроки. Он вспомнил, что на первый автоматизированный комплекс команда имела всего два месяца, но смогла уложиться примерно в два с половиной, а аналогичное решение для реактивной системы было сделано за два месяца. Он подчеркнул, что такие сроки демонстрируют способность быстро адаптировать технику под боевые условия, а не просто изготавливать ее как разовый образец.

Отдельно спикер акцентировал, что компания работает не только как производитель, а как defence service company. По его словам, это означает сопровождение системы после передачи войску: обучение операторов, настройки, проектные работы, цифровой сервис и поддержку во время боевого применения. Он отметил, что без такого сопровождения техника не дает полного эффекта, а сама система должна жить в реальной боевой среде, а не оставаться только на уровне демонстрационного образца.

Какая совместимость с НАТО?

"УКРОП-А" соответствует принципам C4ISR и совместима с подходами стран НАТО. В пресс-релизе упоминаются, в частности, системы:

США – AFADS;

Германии – ADLER;

Франции – ATLAS;

Великобритании – BATES;

Норвегии – ODIN;

Италии – SIR;

Польши – TOPAZ.

Это открывает возможности для интеграции украинских решений в международные оборонные экосистемы. Что это меняет Наличие национальной системы автоматизации управления огнем позволяет объединить различные средства поражения в едином контуре и создавать новые решения на базе уже существующих систем. Также отмечается, что "КРИП-А" фактически запускает переход к сетево-центрической модели войны, где артиллерия становится частью интегрированной цифровой системы, а не отдельным видом вооружения.

Как артиллерия используется на войне?