Украинская делегация атомщиков покинула Международную конференцию во время выступления россиянина

В Вене делегация украинских атомщиков вышла из зала во время выступления представителя России. Такой протест против действий государства-агрессора украинские специалисты выразили во время Международной конференции МАГАТЭ.

С 27 июня в Австрии проходит Седьмое совещание договорных сторон. Оно касается выполнения обязательств по конвенции о безопасности обращения с отработанным топливом и радиоактивными отходами.

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Россия широко представлена на конференции МАГАТЭ

Россия широко представлена на мероприятии, несмотря на то, что украинская сторона не раз делала замечания по этому поводу организаторам – МАГАТЭ.

Вместе с тем российские атомщики не только участвовали в заседаниях, но даже председательствовали в определенных секциях конференции.

На выступлении спикера из России украинцы не присутствовали

Когда свое выступление начал спикер из России, украинская делегация во главе с председателем "Госрегулирования" Олегом Кориковым вышла из зала. Также это сделал главный консультант президента "Энергоатома" Александр Моцик.

Россияне постоянно угрожают ядерной безопасности

Отметим, что после полномасштабного вторжения в Украину оккупационные войска постоянно угрожают ядерной безопасности. Так МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС, которая находится под контролем оккупантов в течение 4 месяцев. Похожий инцидент уже случался – около месяца назад.

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