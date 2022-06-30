Украинская делегация атомщиков покинула Международную конференцию во время выступления россиянина
Источник:"Энергоатом"
В Вене делегация украинских атомщиков вышла из зала во время выступления представителя России. Такой протест против действий государства-агрессора украинские специалисты выразили во время Международной конференции МАГАТЭ.
С 27 июня в Австрии проходит Седьмое совещание договорных сторон. Оно касается выполнения обязательств по конвенции о безопасности обращения с отработанным топливом и радиоактивными отходами.
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Россия широко представлена на конференции МАГАТЭ
Россия широко представлена на мероприятии, несмотря на то, что украинская сторона не раз делала замечания по этому поводу организаторам – МАГАТЭ.
Вместе с тем российские атомщики не только участвовали в заседаниях, но даже председательствовали в определенных секциях конференции.
На выступлении спикера из России украинцы не присутствовали
Когда свое выступление начал спикер из России, украинская делегация во главе с председателем "Госрегулирования" Олегом Кориковым вышла из зала. Также это сделал главный консультант президента "Энергоатома" Александр Моцик.
Россияне постоянно угрожают ядерной безопасности
Отметим, что после полномасштабного вторжения в Украину оккупационные войска постоянно угрожают ядерной безопасности. Так МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС, которая находится под контролем оккупантов в течение 4 месяцев. Похожий инцидент уже случался – около месяца назад.
Читайте также Оккупанты хотят выключить на ЗАЭС охлаждение: может быть информационно-психологической атакойОбратите внимание! В начале июня руководство Киевской ОВА сообщало, что регион будут дополнительно проверять на радиацию. Причины – ранее оккупация русскими войсками Чернобыльской зоны. В зоне отчуждения они нарушали банальные правила обращения с загрязненной радиацией территорией.
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