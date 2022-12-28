"Шахидам" будут обрезать крылья: Украина начала разработку новейших беспилотников

Украина начала разработку новейших беспилотников, которые будут поражать российские дроны-камикадзе иранского производства. Об этом иностранным журналистам рассказал Министр цифровой трансформации.

Во время каждой массированной атаки российские оккупанты выпускают десятки беспилотников по Украине, надеясь уничтожить нашу критическую инфраструктуру, однако ВСУ успешно ликвидируют вражеские воздушные цели. Со слов министра Федорова понятно, что скоро украинская армия будет иметь высокотехнологичное оружие отечественного производства, которое поможет поражать все дроны оккупантов.

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Что известно об ударных БПЛА

Как отметил Федоров, полномасштабное вторжение России в Украину стало первой большой войной в эпоху Интернета. Командование Вооруженных Сил, очевидно, это понимает, поэтому и наша страна принялась разрабатывать новейшие боевые беспилотники класса "воздух – воздух", которые будут атаковать вражеские дроны. Также глава министерства упомянул, что Украина закупила около 1400 разведывательных БПЛА.

Следующий этап, когда мы более или менее снабжены разведывательными беспилотниками, — это ударные беспилотники. Это как взрывные дроны, так и дроны, которые летают на расстояние от трех до 10 километров и поражают цели,

– сказал Федоров.

Заметим, министр сказал, что украинские военные будут проводить больше миссий с ударными беспилотниками в будущем, но не раскрыл все подробности. Хотя констатировал, что, в любом случае, это будет следующий шаг в развитии отечественных технологий и подчеркнул, что в скором будущем разработку уже будут использовать ВСУ.

Уже сейчас могу сказать, что в феврале – марте ситуация с беспилотниками кардинально изменится,

– подчеркнул он.

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Оккупанты говорят, что украинские дроны уже атакуют их авиабазы

К этой теме следует упомянуть, что на днях на российский аэродром "Энгельс" снова пришел "хлопок". Захватчики утверждают, что это работа украинских БПЛА. Как правильно отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, количество таких "эксцессов" в будущем будет только расти.

Сами оккупанты это прекрасно понимают, поэтому уже начинают прятать свои боевые самолеты, как сообщал секретарь СНБО Данилов.