Снова недооценили: эксперт прокомментировал ошибочные представления россиян о беспилотниках Украины

Беспилотники – разведывательные или ударные – очень важная вещь для ведения современной войны. Украина осознала это сразу после вторжения России в 2014 году, а затем сразу начала изготавливать собственные дроны.

Украинские беспилотники удивили россиян

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, в работу включились и частный сектор, и государственные производители, в частности, КБ "Луч", ГП "Антонов". Следовательно, с разведывательными беспилотниками у Украины нет особых проблем.

Обратите внимание Как Израиль помогает Украине бороться с иранскими дронами

Обозреватель отметил, что есть и волонтерская помощь, а кроме специализированных "птичек", средствами наблюдения оборудуют и обычные коптеры. К ним же монтируют гранаты и 82-миллиметровые мины.

То есть как раз у Украины с точки зрения беспилотников, управления огнем и разведки у нас не такая плохая ситуация,

– констатировал Попович.

Более того, как добавил он, еще летом россияне очень жаловались на то, что они не обращали внимание на обеспечение своей армии беспилотной авиацией, что доставляло им немалые хлопоты. Сравнивая свою ситуацию с обеспечением дронами украинской армии, они сами же отдавали балл в нашу пользу.

У ВСУ появились карманные дроны

Военный обозреватель прокомментировал новое достояние украинских защитников – карманные дроны, которые для них выделила Великобритания. Попович объяснил, что эти "миниптички" – это глаза отделения, то есть они работают на повышение ситуационной осведомленности на уровне отделения, в то время как привычные дроны могут, например, управлять огнем на уровне дивизиона или батареи.

Денис Попович рассказал об украинских БпЛА: смотрите видео

Россия атакует дронами-камикадзе

Россияне же сделали ставку на дроны-камикадзе, которые им поставляет Иран. Они атакуют ими мирные украинские города, и нанесли уже немало вреда нашей стране.

Впрочем, украинские силы ПВО научились достаточно успешно их сбивать. Так, например, только на Юге они сбили уже 180 иранских дронов. А попаданий было зафиксировано значительно меньше, а именно – 40.