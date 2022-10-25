Українські безпілотники здивували росіян

Про це 24 каналу розказав військовий оглядач Денис Попович. За його словами, в роботу включилися і приватний сектор, і державні виробники, зокрема КБ "Луч", ДП "Антонов". Відтак, з розвідувальними безпілотниками і України немає особливих проблем.

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Оглядав зауважив, що є і волонтерська допомога, а окрім спеціалізованих "пташок", засобами спостереження обладнують і звичайні коптери. До них же монтують гранати та 82-міліметрові міни.

Тобто якраз в України з точки зору безпілотників, керування вогнем і розвідки у нас не така погана ситуація,

– констатував Попович.

Ба більше, як додав він, ще влітку росіяни дуже жалілися на те, що вони не звертали увагу на забезпечення своєї армії безпілотною авіацією, що завдавало їм чималих клопотів. Порівнюючи свою ситуацію із забезпеченням дронами українського війська вони самі ж віддавали бал на нашу користь.

У ЗСУ з'явилися кишенькові дрони

Військовий оглядач прокоментував нове надбання українських захисників – кишенькові дрони, які для них виділила Велика Британія. Попович пояснив, що ці "мініпташки" – це очі відділення, тобто вони працюють на підвищення ситуаційної обізнаності на рівні відділення, тоді як звичні дрони можуть, наприклад, керувати вогнем на рівні дивізіону чи батареї.

Денис Попович розповів про українські БпЛА: дивіться відео

Росія атакує дронами-камікадзе

Росіяни ж зробили ставку на дрони-камікадзе, які їм постачає Іран. Вони атакують ними мирні українські міста, і завдали вже чимало шкоди нашій країні.

Утім, українські сили ППО навчилися доволі успішно їх збивати. Так, наприклад, лише на Півдні вони збили вже 180 іранських дронів. Натомість влучань було зафіксували значно менше, а саме – 40.