Устойчивы к РЭБ: на что способны мощные украинские беспилотники "Валькирия"

Беспилотник "Валькирия" украинского производства помогает нашим защитникам успешно "накрывать" вражескую технику. Они предназначены для разведывательных действий.

То есть может использоваться и для разведки, и для корректировки огня артиллерии. Об этом 24 каналу рассказал волонтер и соучредитель "Армия SOS" Алексей Савченко.

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По его словам, беспилотник усовершенствовали с 2016 года. Главная проблема была – это противодействие средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

С этим в принципе невозможно полностью справиться на уровне наших беспилотников, но мы неплохо его усовершенствовали и относительно устойчивы к подавлению РЕБ,

– сказал Савченко.

И сейчас "Валькирия" работает там, где многие другие беспилотники не могут.

На что способны мощные беспилотники "Валькирия" и ПО для армии: смотрите видео

Что известно об украинском беспилотнике

АСУ-1 "Валькирия" – это беспилотный авиационный комплекс военного и гражданского назначения, выпускаемый компанией "Авиационные системы Украины". Он предназначен для разведки, видеонаблюдения и корректировки артиллерийского огня в любое время суток.

В комплекс входят три дрона, оборудование для работы днем или ночью, специальный ноутбук, выступающий наземной станцией, антенны для передачи сигнала.

Дроны весом 3,5 килограмма запускаются с рук или специальной мобильной платформы – леера, и могут провести в воздухе до двух часов при нормальной погоде.

Аппарат разгоняется до 108 км в час.

Поднимается на высоту до 2000 метров.

Радиус действия – до 34 километров.

При необходимости на БПЛА можно установить дневную камеру с разрешением 4К и десятикратным зумом, тепловизор, гиростабилационные модули.

Стоимость комплекса неизвестна, но согласно электронному ресурсу Prozorro, в декабре 2017 года 354-й учебный механизированный полк 169-го учебного центра приобрел один беспилотник вместе с необходимым оборудованием за 199,8 тысячи гривен.