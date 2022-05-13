Украинские беженцы получат 10 тысяч бесплатных билетов Wizz Air на рейсы в Великобританию

Украинцам помогают устроиться за границей не только правительства других стран, но и разнообразные компании. В этот раз с новой инициативой выступил авиаперевозчик Wizz Air.

Во многих странах Европы украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, а также поездами дальнего сообщения. Теперь Wizz Air решил выделить еще бесплатные билеты для полетов.

К теме Wizz Air предоставит 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев

10 тысяч билетов в Великобританию

Компания решила выделить для украинских беженцев 10 тысяч бесплатных билетов. Для этого заручилась поддержкой других компаний, таких как Choose Love, The Shapiro Foundation, The Steve Morgan Foundation и USPUK.

Билеты украинцы могут заказать на самолеты, которые будут лететь в Великобританию из соседних с Украиной государств Европы. Британское правительство оказывает поддержку украинским беженцам. Там действует для наших людей специальная правительственная программа "Дом для Украины".

Украинские беженцы, желающие заказать бесплатный билет, могут сделать это по ссылке.

Надеемся, что эта инициатива поможет многим украинцам вскоре добраться до безопасного места в Великобритании,

– сообщили в Wizz Air.

Украинские беженцы за границей

Большинство стран Европы готовы принимать украинцев и оказывают им специальную помощь и все, что необходимо первое время. Одной из таких является Великобритания, которая больше всего помогает Украине преодолевать путинское нашествие. Наших беженцев тоже там принимают. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, по упрощенной схеме уже выдано более 100 тысяч виз гражданам Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

По данным от Организации Объединенных Наций, с начала полномасштабного вторжения России из Украины уехало около шести миллионов человек. Однако эта цифра может увеличиваться и дальше. Все, конечно же, зависит от того, что и как будет происходить на поле боя. Большинство людей пересекают соседние страны, такие как Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Молдова.

Принимает украинских беженцев и Канада и предоставляет им убежище. 10 мая в международном аэропорту Сент-Джонс в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор приземлился самолет с украинцами на борту. Прилетели 166 беженцев. Среди них было 55 украинских детей.

Украинцы получили товары первой необходимости: смотрите видео