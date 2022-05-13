У багатьох країнах Європи українці можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом, а також потягами далекого сполучення. Тепер Wizz Air вирішив виділити ще й безкоштовні квитки для польотів.

До теми Wizz Air надасть 100 тисяч безкоштовних квитків для українців

10 тисяч квитків до Великої Британії

Компанія вирішила виділити для українських біженців 10 тисяч безкоштовних квитків. Для цього заручилась підтримкою деяких інших компаній, як-от: Choose Love, The Shapiro Foundation, The Steve Morgan Foundation та USPUK.

Квитки українці можуть замовити на літаки, які летітимуть до Великої Британії з сусідніх з Україною держав Європи. Британський уряд надає підтримку українським біженцям. Там діє для наших людей спеціальна урядова програма "Дім для України".

Українські біженці, які бажають замовити безкоштовний квиток, можуть зробити це за посиланням.

Сподіваємося, що ця ініціатива допоможе багатьом українцям незабаром дістатися безпечного місця у Великій Британії,

– повідомили у Wizz Air.

Українські біженці за кордоном

Більшість країн Європи готові приймати українців та надають їм спеціальну допомогу й все, що необхідно на перший час. Однією з таких є Велика Британія, яка чи не найбільше допомагає Україні долати путінську навалу. Наших біженців також там приймають. За словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, за спрощеною схемою уже видано понад 100 тисяч віз громадянам України, які були змушені покинути свої домівки через війну.

За даними від Організації Об'єднаних Націй, від початку повномасштабного вторгнення Росії з України виїхало близько шести мільйонів осіб. Однак ця цифра може збільшуватися й надалі. Все звісно ж залежить від того, що і як відбуватиметься на полі бою. Більшість людей перетинають сусідні країни, такі як Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Молдова.

Приймає українських біженців і Канада й надає їм прихисток. 10 травня в міжнародному аеропорту Сент-Джонс, що у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, приземлився літак з українцями на борту. Прилетіло 166 біженців. Серед них було 55 українських дітей.

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