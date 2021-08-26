Украинские богатыри установили мировой рекорд по перетягиванию "Мрии": впечатляющее видео
Источник:24 канал
8 украинских атлетов 26 августа установили рекорд по перетягиванию крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия". Рекорд посвятили 30-летию Независимости Украины и 75-летию ГП "Антонов".
Рекорд устанавливали на аэродроме "Антонов" в поселке Гостомель Киевской области. Богатыри перетаскивали самолет с топливом весом 330 тонн.
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Спортсменам удалось перетащить Ан-225 на 4 метра 30 сантиметров за 1 минуту и 13 секунд. Кстати, накануне богатыри провели 7 тренировок. Больше всего они протянули самолет на 10 сантиметров, поэтому рекорд 26 августа стал для них настоящей неожиданностью.
Я поражен. Не всегда удается сразу двинуться используя двигатели. Приходится прибавлять весьма ощутимую тягу. Ребята оказались значительно сильнее, чем наши двигатели,
– сказал капитан "Мрии" Дмитрий Антонов.
Кто устанавливал рекорд
- Сергей Конюшок,
- Александр Лашин,
- Богдан Ксенчук,
- Денис Дубровский,
- Сергей Пономарев,
- Владимир Рекша,
- Денис Бережник,
- Виталий Герасимов.
Украинские богатыри перетаскивают самолет "Мрия" / Скриншот 24 канала
Тренировал спортсменов известный силач Василий Вирастюк.
Момент перетаскивания крупнейшего грузового самолета в мире: видео
Смотрите видео по установлению рекорда:
Что известно об Ан-225 "Мрия"
Впервые самый тяжелый и мощный самолет в мире поднялся в небо 21 декабря 1988 года. Разрабатывали его на протяжении 3 с половиной лет. Размер крыльев Ан-225 достигает почти 90 метров, а на борт судно может взять 250 тонн груза. Международная федерация воздухоплавания в 2004 году внесла "Мрию" в Книгу рекордов Гиннеса. Всего самолет установил более 240 мировых рекордов.
В 2010 году рекорд по перетягиванию Ан-225 установили 10 силачей, среди которых был Василий Вирастюк.
Источник: 24 канал