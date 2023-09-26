В сети появились фото бойцов, находящихся в горячих точках фронта. Они идут на штурм, зная, что могут не вернуться.
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За каждым отбитым миллиметром земли – кровь наших людей
Фотографы Константин и Влада Либеру обнародовали серию снимков наших воинов, которые "выходят из ада, понимая, что теперь они навеки с ними".
Согласно геолокации, которая видна в инстаграмме, фото сделаны в Донецкой области.
Украинские бойцы отвоевывают наши земли ценой собственной крови / Фото ЛИБЕРОВЫХ
В подписи к посту в инстаграмме авторы фото поделились раздумавшимися. Они подчеркнули, что за каждой отбитой посадкой, за каждым отбитым блиндажем и миллиметром земли кровь наших людей.
За полтора года войны эти слова почти никто не воспринимает, звучит как просто банальность. Но твое отношение резко меняется, когда ты стоишь перед этими людьми и смотришь им прямо в глаза. Испытываешь всю ту боль и страх, который кажется просто невозможным овладеть, но они его одолели. И одолевают каждый день,
– говорится в сообщении.
Фотографы познакомились с героями своих снимков и рассказали несколько историй бойцов.
Воины сидят в машине / Фото Либеровых
Один из ребят тяжело контужен. Он больше не понимает, что значит "быть нормальным". Фотографы рассказали, что за сорок минут до того, как задать вопрос о нормальности, он был в самом аду с уверенностью, что не выйдет оттуда.
Каждый день воины рискуют жизнями / Фото Либеровых
Авторы фотографий также рассказывают, что наши воины должны двигаться чрезвычайно быстро, ведь каждая секунда может стоить жизни.
Машина забирает раненых и павшего собрата. Едут все вместе. И мертвые, и живые, в тесном кузове. Голова погибшего парня всю дорогу бьется о мою руку,
– отметили Либеру.
Лица идущих на штурм / Фото Либеровых
Ситуация на фронте: последние новости
- В течение суток 25 сентября Вооруженные силы по авиации нанесли 11 ударов по районам, где россияне сосредоточили личный состав, вооружение и военную технику. Один "подарок" от украинских ось пришелся по зенитно-ракетному комплексу противника.
- Подразделения ракетных войск также продолжают контрбатарейную борьбу. В частности, за 579 сутки российского вторжения поражены 9 артиллерийских средств, а также под ударом оказался район сосредоточения вооружения и военной техники. Силы Обороны также уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.
- На Юге украинская армия почти преодолела так называемую "линию Суровикина" и входят пространство между рубежами обороны. Впереди Токмак, являющийся ключевой точкой для северо-западной части группировки русских войск.