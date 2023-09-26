У мережі з'явилися фото бійців, які перебувають у "гарячих" точках фронту. Вони йдуть на штурм, знаючи, що можуть не повернутись.
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За кожним відбитим міліметром землі – кров наших людей
Фотографи Костянтин та Влада Ліберові оприлюднили серію знімків наших воїнів, які "виходить з пекла, розуміючи, що тепер воно навіки з ними".
Відповідно до геолокації, яку видно в в інстаграмі, фото зроблені в Донецькій області.
Українські бійці відвойовують наші землі ціною власної крові / Фото ЛІберових
У підписі до поста в інстаграмі автори фото поділились роздумами. Вони наголосили, що за кожною відбитою посадкою, за кожним відбитим бліндажем та міліметром землі – кров наших людей.
За півтора роки війни ці слова вже майже ніхто не сприймає, звучить як просто банальність. Але твоє ставлення різко змінюється, коли ти стоїш перед цими людьми і дивишся їм просто в очі. Відчуваєш весь той біль та страх, який здається просто неможливим опанувати, але вони його здолали. І долають щодня,
– мовиться в повідомленні.
Фотографи познайомились із героями своїх знімків та переповіли кілька історій бійців.
Воїни сидять у машині / Фото Ліберових
Один із хлопців – важко контужений. Він більше не розуміє, що означає "бути нормальним". Фотографи розповіли, що за сорок хвилин до того, як поставити питання про нормальність, він був в самому пеклі із впевненістю, що не вийде звідти.
Кожен день воїни ризикують життями / Фото Ліберових
Автори світлин також розповідають, що наші воїни повинні рухатися надзвичайно швидко, адже кожна секунда може вартувати життя.
Машина забирає поранених та полеглого побратима. Їдуть всі разом. І мертві, і живі, в тісному кузові. Голова загиблого хлопця всю дорогу бʼється об мою руку,
– зазначили Ліберові.
Обличчя тих, хто йде на штурм / Фото Ліберових
Ситуація на фронті: останні новини
- Протягом доби 25 вересня Збройні сили з авіації завдали 11 ударів по районах, де росіяни зосередили особовий склад, озброєння та військову техніку. Один "подарунок" від українських війсь припав по зенітно-ракетному комплексу противника.
- Підрозділи ракетних військ також продовжують контрбатарейну боротьбу. Зокрема, за 579 добу російського вторгнення уражено 9 артилерійських засобів, а також під ударом опинився район зосередження озброєння та військової техніки. Сили Оборони також знищили склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.
- На Півдні українська армія майже подолала так звану "лінію Суровікіна" та входять простір між рубежами оборони. Попереду Токмак, який є ключовою точкою для північно-західної частини угруповання російських військ.