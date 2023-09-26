У мережі з'явилися фото бійців, які перебувають у "гарячих" точках фронту. Вони йдуть на штурм, знаючи, що можуть не повернутись.

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За кожним відбитим міліметром землі – кров наших людей

Фотографи Костянтин та Влада Ліберові оприлюднили серію знімків наших воїнів, які "виходить з пекла, розуміючи, що тепер воно навіки з ними".

Відповідно до геолокації, яку видно в в інстаграмі, фото зроблені в Донецькій області.



Українські бійці відвойовують наші землі ціною власної крові / Фото ЛІберових

У підписі до поста в інстаграмі автори фото поділились роздумами. Вони наголосили, що за кожною відбитою посадкою, за кожним відбитим бліндажем та міліметром землі – кров наших людей.

За півтора роки війни ці слова вже майже ніхто не сприймає, звучить як просто банальність. Але твоє ставлення різко змінюється, коли ти стоїш перед цими людьми і дивишся їм просто в очі. Відчуваєш весь той біль та страх, який здається просто неможливим опанувати, але вони його здолали. І долають щодня,

– мовиться в повідомленні.

Фотографи познайомились із героями своїх знімків та переповіли кілька історій бійців.



Воїни сидять у машині / Фото Ліберових

Один із хлопців – важко контужений. Він більше не розуміє, що означає "бути нормальним". Фотографи розповіли, що за сорок хвилин до того, як поставити питання про нормальність, він був в самому пеклі із впевненістю, що не вийде звідти.



Кожен день воїни ризикують життями / Фото Ліберових

Автори світлин також розповідають, що наші воїни повинні рухатися надзвичайно швидко, адже кожна секунда може вартувати життя.

Машина забирає поранених та полеглого побратима. Їдуть всі разом. І мертві, і живі, в тісному кузові. Голова загиблого хлопця всю дорогу бʼється об мою руку,

– зазначили Ліберові.

Обличчя тих, хто йде на штурм / Фото Ліберових





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