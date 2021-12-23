Украинские бойцы обнародовали фотографии стрельбы из Javelin на Донбассе: фантастические кадры

Бойцы Вооруженных сил Украины провели боевые стрельбы в зоне ООС. Они применили мощные противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства.

В штабе ООС обнародовали фантастические кадры со стрельбы. Как известно, эти комплексы могут уничтожать танки на расстоянии до 5 километров.

Важно Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin: мощное видео

Приказ о проведении стрельб отдал камандующий

Генерал-лейтенант Александр Павлюк. По словам руководителя занятий полковника Богдана Союшкина, применение данного Javelin с целью тренировки личного состава в районе проведения ООС происходит впервые.

Цель учений

Стрельба из противотанкового комплекса велась по условной цели – танку в окопе, который был расположен на расстоянии в 1,5 километра. Благодаря обучению удалось определить эффективность ведения огня с Javelin в зимних погодных условиях, а именно:

сильному ветру,

низкой температуре воздуха.

Несмотря на то, что военнослужащие стрельбу из данного вооружения вели впервые, задачу выполнили успешно – цель условного противника была поражена.

Что о Javelin говорят украинские бойцы

Военнослужащий ВСУ Виктор, который вел стрельбу из ПТРК, отметил, что поражение целей с Javelin не вызывает трудностей у специалистов, которые имеют опыт применения отечественных и советских аналогов комплекса.

Главное преимущество Javelin – легкость в управлении. Ракета после пуска сама наводится на цель, что позволяет достигать практически 100% меткости стрельбы,

– рассказал военнослужащий.

Учебные стрельбы на Донбассе / Фото штаба ООС

Обеспечение ВСУ Javelin

Первые противотанковые ракетные комплексы Javelin, как помощь от США, поступили в Украину в апреле 2018 года. Впоследствии наши ВСУ получали новые Javelin в июне 2020-го и декабре 2021 года. Как отмечается, на сегодня на вооружении ВСУ находится:

почти 100 пусковых установок,

примерно 500 ракет.

Их могут применить на Донбассе в случае полномасштабного российского вторжения.

Что известно о войсках России у границы Украины

В конце октября американская пресса рассказала, что Россия стянула войска у границ Украины. Это вызвало беспокойство в Европе и США. Впоследствии это подтвердила украинская разведка. В частности там заявили, что Кремль В конце октября американская пресса рассказала, что Россия стянула войска у границ Украины. Это вызвало беспокойство в Европе и США. Впоследствии это подтвердила украинская разведка. В частности там заявили, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года , взяв Украину в "кольцо". На днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у наших границ находятся 122 тысячи российских военных

Ультиматум не сработал, Путин готовится к войне: смотрите видео

Полный текст публикации штаба ООС:

По приказу командующего Объединенных сил генерала-лейтенанта Александра Павлюка, на одном из общевойсковых полигонов в районе проведения ООС состоялось практическое выполнение стрельб. Применение данного ПТРК с целью тренировки личного состава в районе проведения ООС происходит впервые. Так, стрельба из противотанкового комплекса велась по условной цели – танку в окопе, который находился на расстоянии около 1,5 километра.

Кроме того, была определена эффективность ведения огня с ПТРК Javelin в зимних погодных условиях – сильного ветра и низкой температуре воздуха. Попрет то, что военнослужащие стрельбу из данного вооружения выполняли впервые, задание было выполнено успешно – цель условного противника была поражена.