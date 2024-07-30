Массированный штурм потерпел фиаско: ВСУ блестяще разгромили врага на Кураховском направлении

Оккупационная армия в очередной раз пыталась прорвать оборону наших защитников на Кураховском направлении. Однако вместо этого украинские бойцы беспощадно разгромили врага.

Российские захватчики бросили в атаку 57 единиц бронетехники, чтобы прорвать оборону таврийских десантников. Впрочем, массированный российский штурм потерпел фиаско и принес врагу ряд потерянной техники. Об этом рассказали в 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде.

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Украинские бойцы разгромили врага на Кураховском направлении

Как рассказали защитники, оккупанты в течение одного дня привлекли 10 танков, 47 боевых бронированных машин с пехотой, 10 мотоциклов и 1 багги. Несмотря на огромное количество вражеской техники, все попытки врага в очередной раз были, по словам бойцов, "умножены на ноль".

В ходе боя наши воины поразили 12 боевых бронированных машин, 8 российских танков, 9 мотобайков и багги. Уничтожено 36 оккупантов, еще 32 – ранены,

– говорится в сообщении бригады.

Воины также показали кадры, на которых видно блестящую боевую работу артиллеристов, операторов ударных дронов, противотанкистов, саперов, а также героической пехоты.

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"Искалеченные российские штурмовики с оторванными конечностями, которые почувствовали ярость Таврических десантников и в панике бросаются ползти с поля боя – вот что надо показывать каждому, кто еще собирается принять участие в "сво", – добавили украинские защитники.

Напомним, недавно, 24 июля, Силы обороны Украины отбили одну из крупнейших механизированных атак России на западе Донецкой области. Это произошло в бою вблизи Константиновки.