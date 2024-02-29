Украинские бойцы уничтожили два российских комплекса наблюдения "Муром-П"

29 февраля 2024, 15:24
Читати новину українською

Источник:

ГПСУ

Украинские военные продолжают уничтожать врага на всех направлениях фронта. В частности, удалось "минуснуть" два российских комплекса наблюдения "Муром-П".

Россияне продолжают нести потери в полномасштабной войне против Украины. В частности, на Харьковском направлении уничтожили два вражеских комплекса наблюдения "Муром-П".

Смотрите также Призрак большой войны или пустые слова? Введут ли страны НАТО свои войска в Украину

Россияне теряют личный состав и технику

Уничтожить два российских пункта наблюдения удалось благодаря работе пограничников. В частности, бригады Гвардии наступления "Стальная Граница".

Кроме этого, 29 февраля россияне потеряли три самолета Су-24 на Востоке. В общем, от 17 февраля государство-агрессор потеряло 12 самолетов.

Наши воины уничтожили два "Муром-П": смотрите видео

Потери врага на 29 февраля

В Украине 735 день полномасштабной российской агрессии. За минувшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 1150 вражеских захватчиков. Общие потери оккупантов уже превысили 413 тысяч человек. Кроме того, наши Герои ликвидировали более 55 тысяч единиц техники России.

Какие потери у агрессора

  • Личного состава – 413 760 (+1150),
  • танков – 6 593 (+23),
  • боевых бронированных машин – 12 552 (+44),
  • артиллерийских систем – 10 070 (+41),
  • РСЗВ – 1 000 (+0),
  • средств ПВО – 690 (+2),
  • самолетов – 342 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 768 (+15),
  • крылатых ракет – 1 912 (+0),
  • кораблей/катеров – 25 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 13 152 (+40),
  • специальной техники – 1 601 (+7).
Автор: Вікторія Кульженко