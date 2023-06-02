Неважно, что война: как украинская "элита" отдыхает на Лазурном побережье

Представители украинской "элиты" часто забывают, что в Украине идет война. Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Ткач – журналист-расследователь издания "Украинская правда".

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Михаил Ткач, проведший расследование о так называемом "Батальоне Монако", то есть украинских вип-беженцев, объяснил, что есть определенная прослойка элит, испытывающих незначительные неудобства из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Они не демонстрируют единение вокруг проблемы.

"Иначе бы мы не видели эти суеты Mercedes-Benz Maybach, перелеты чартерами, выездов и злоупотреблений", – убежден он.

По его словам, в жизни некоторых чиновников не произошло изменений: они живут в Монако, играют в казино и не считаются с войной.

Общественная важность в том, что эти люди действительно продолжают получать каким-то образом эти привилегии,

– заметил Михаил Ткач.

Чиновники и депутаты дерзко избегают решения СНБО о запрете на выезд из страны, что демонстрирует ситуацию, когда правила далеко неодинаковы для всех.

"Если есть правила, то их должны соблюдать либо все, либо нужно требовать соблюдать их только определенные части общества", – сосредоточил внимание журналист.

В противном случае такие действия могут представлять угрозу всему обществу.

Виновные должны быть наказаны

Михаил Ткач отметил, что в Украине борьба с коррупции еще не на соответствующем уровне.

Деньги, которые тратятся так называемым "Батальоном Монако" – это деньги, которые когда-то были украдены и живут на них. Очевидно, что эти люди имеют возможности зарабатывать и сейчас,

– объяснил он.

По его мнению, вполне возможно реализовать систему, в которой можно сделать так, чтобы какие-либо коррупционные риски и проявления были минимизированы в части политической коррупции.

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