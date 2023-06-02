Представники української "еліти" часто забувають, що в Україні триває війна. Про це 24 Каналу розповів Михайло Ткач – журналіст-розслідувач видання "Українська правда".
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Чому правила не для всіх
"Інакше б ми не бачили ці марнотні Mercedes-Benz Maybach, перельоти чартерами, виїздів та зловживань", – переконаний він.
За його словами, у житті можновладців не відбулося змін: вони живуть в Монако, грають в казино та не зважають на війну.
Суспільна важливість у тому, що ці люди дійсно продовжують отримувати у якийсь спосіб ці привілеї,
– зауважив Михайло Ткач.
Чиновники та депутати зухвало уникають рішення РНБО про заборону на виїзд із країни, а це демонструє ситуацію, коли правила далеко неоднакові для всіх.
"Якщо є правила, то їх мають дотримуватися або всі, або треба вимагати дотримуватися їх лише певних частин суспільства", – зосередив увагу журналіст.
У протилежному випадку такі дії можуть нести загрозу всьому суспільству.
Винні мають бути покараними
Михайло Ткач наголосив на тому, що в Україні боротьба із корупції ще не на відповідному рівні.
Гроші, які витрачаються так званим "Батальйоном Монако" – це гроші, які колись були вкрадені і вони живуть на них. Очевидно, що ці люди мають можливості заробляти і зараз,
– пояснив він.
На його думку, цілком можливо реалізувати систему, в якій можна зробити так, щоб будь-які корупційні ризики та прояви були мінімізовані в частині політичної корупції.
Виїзд з України депутата Трубіцина: головне
- Депутат Київської міськради Владислав Трубіцин 13 травня виїхав до Польщі. Перетнути український кордон він нібито зміг завдяки листу від очільника ГУР МО Кирила Буданова.
- Він не з'явився на засідання. Правоохоронці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили Трубіцина в міжнародний розшук.
- Натомість у ГУР дали пояснення щодо видачі дозволу Трубіцу. Андрій Юсов зауважив, що це було зроблено на прохання однієї силової структури "в рамках міжвідомчої взаємодії".