Представники української "еліти" часто забувають, що в Україні триває війна. Про це 24 Каналу розповів Михайло Ткач – журналіст-розслідувач видання "Українська правда".

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Михайло Ткач, який провів розслідування про так званий "Батальйон Монако", тобто українських віп-біженців, пояснив, що є певний прошарок еліт, які відчувають незначні незручності через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Натомість вони не демонструють єднання довкола проблеми.

"Інакше б ми не бачили ці марнотні Mercedes-Benz Maybach, перельоти чартерами, виїздів та зловживань", – переконаний він.

За його словами, у житті можновладців не відбулося змін: вони живуть в Монако, грають в казино та не зважають на війну.

Суспільна важливість у тому, що ці люди дійсно продовжують отримувати у якийсь спосіб ці привілеї,

– зауважив Михайло Ткач.

Чиновники та депутати зухвало уникають рішення РНБО про заборону на виїзд із країни, а це демонструє ситуацію, коли правила далеко неоднакові для всіх.

"Якщо є правила, то їх мають дотримуватися або всі, або треба вимагати дотримуватися їх лише певних частин суспільства", – зосередив увагу журналіст.

У протилежному випадку такі дії можуть нести загрозу всьому суспільству.

Винні мають бути покараними

Михайло Ткач наголосив на тому, що в Україні боротьба із корупції ще не на відповідному рівні.

Гроші, які витрачаються так званим "Батальйоном Монако" – це гроші, які колись були вкрадені і вони живуть на них. Очевидно, що ці люди мають можливості заробляти і зараз,

– пояснив він.

На його думку, цілком можливо реалізувати систему, в якій можна зробити так, щоб будь-які корупційні ризики та прояви були мінімізовані в частині політичної корупції.

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