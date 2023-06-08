Украина разрабатывает дальнобойную ракету, – Резников

Резников рассказал, что Украина вкладывает средства в проект по разработке собственной дальнобойной ракеты. Процесс производства уже запущен.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что у Украины есть хорошие перспективы производства собственных дальнобойных ракет.

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Украина хочет производить ракеты с дальностью более 1000 километров

У Алексея Резникова спросили, есть ли в Украине возможность возобновить производство дальнобойных ракет. На что он сказал, что процесс уже начался.

У нас с вами официально существует утвержденная ракетная программа. На нее официально уже выделяют из бюджета денежные средства. Исполнители этой программы – украинские на 100% производства, индустрия,

– сказал Резников.

Он считает, что Украина может производить ракеты с дальностью поражения вражеских объектов на расстоянии более 1000 км. Он привел успешный пример проекта украинских противокорабельных ракет "Нептун", которым удалось потопить российский флагманский корабль "Москва".

У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более тысячи километров,

– заявил он.

Наличие украинских дальнобойных ракет ускорит помощь мероприятию

Резников отметил, что часто западные партнеры Украины колеблются, предоставлять ли новый вид оружия, потому что испытывают страх очередного уровня обострения ситуации. Он убежден, что как только у нас появятся свои дальнобойные ракеты, их страхи исчезнут,

Я очень сильно их убеждал дать нам антикорабельные ракеты "Гарпун", которыми нужно было защитить наше побережье Одессы и портовые хабы… Когда мы поразили "Нептунами" корабль "Москва" – через неделю было решение предоставить нам "Гарпуны". Как только наши партнеры будут знать, что наши ракеты, с определенными нашими названиями, летят больше, чем на 200, 300 и 400 километров – я убежден, что появятся ATACMS и все остальные,

– сказал министр.