Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що Україна має гарні перспективи виробництва власних далекобійних ракет.

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Україна хоче виробляти ракети з дальністю понад 1 000 кілометрів

В Олексія Резнікова запитали, чи є в Україні можливість відновити виробництво далекобійних ракет. На що він сказав, що процес вже розпочався.

У нас з вами офіційно існує затверджена ракетна програма. На неї офіційно вже виділяють з бюджету кошти. Виконавці цієї програми – українські на 100% виробництва, індустрія,

– сказав Резніков.

Він вважає, що Україна може виробляти ракети із дальністю ураження ворожих об'єктів на відстані понад 1 000 кілометрів. Він навів успішний приклад проєкту українських протикорабельних ракет "Нептун", якими вдалося потопити російський флагманський корабель "Москва".

У нас з вами дуже хороші перспективи мати українські ракети з дальністю ураження більше, ніж тисяча кілометрів,

– заявив він.

Наявність українських далекобійних ракет пришвидшить допомогу заходу

Резніков зауважив, що часто західні партнери України вагаються, чи надавати новий вид зброї, тому що мають страх чергового рівня загострення ситуації. Тож він переконаний, що як тільки у нас з'являться свої далекобійні ракети, їхні страхи зникнуть,

Я дуже сильно їх переконував дати нам антикорабельні ракети "Гарпун", якими треба було захистити наше узбережжя Одеси і портові хаби… Коли ми уразили "Нептунами" корабель “Москва” – через тиждень було рішення надати нам "Гарпуни". Як тільки наші партнери будуть знати, що наші ракети, з певними нашими назвами, летять більше, ніж на 200, 300 і 400 кілометрів – я переконаний, що з'являться ATACMS та решта,

– сказав міністр.