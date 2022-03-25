Украинские десантники разгромили вражескую колонну на Николаевщине

После встречи с украинскими десантниками на Николаевщине от вражеской колонны практически ничего не осталось. Оккупанты отступили, понеся значительные потери.

Благодаря блестящей контратаке украинским военным удалось прогнать оккупантов из одного из сел Николаевщины. Удачную операцию провела бригада наших десантников при поддержке артиллерийских подразделений.

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Меткая работа украинских десантников по вражеским позициям

Именно в этом селе оккупанты пытались организовать свой опорный пункт и даже успели навести понтонную переправу. Однако ВСУ практически дотла сожгли вражеские позиции. Поэтому уцелевшие оккупанты были вынуждены покинуть технику и отступить.

Как десантники уничтожают врага на Николаевщине: смотрите видео

Новые победы ВСУ одержали и в Запорожской области: там удалось освободить от вражеской оккупации село Малиновка.

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