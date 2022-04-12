Как украинские десантники уничтожают оккупантов и их бронетехнику: динамичное видео

12 апреля 2022 , 10:30
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Источник:

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины

Украинские военные продолжают ликвидировать врагов и уничтожать технику россиян. 81 отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск "динамично" уничтожила в Донецкой области вражескую бронетехнику.

Десантники ярко уничтожили российских оккупантов

Соответствующее видео опубликовала служба по связям с общественностью 81 отдельной аэромобильной бригады ДШУ ВС Украины.

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Противник будет уничтожен, а Украинская земля будет полностью очищена от захватчиков,
– написала военные.

 

К слову, российская армия ведет активное наступление на Донецком и Таврическом направлениях. Враг удерживает позиции и готовится завершить перегруппировку.

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Автор: Анастасія Лукашевська