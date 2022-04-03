Украинские десантники взяли под контроль Припять и границу с Беларусью

ВСУ успешно освободили Киевщину от оккупантов. 3 апреля наши защитники взяли под контроль район города Припять и вышли на границу с Беларусью.

Участок госграницы и район Припяти взяли под контроль подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ. В соцсетях опубликовали фото украинского десантника с нашим флагом.

Ранее Киевскую область окончательно освободили: Генштаб ВСУ показал видеодайджест 38 дня войны

Задание успешно выполнили украинские десантники

Продолжаем дальше выполнять боевые задания! Вместе к победе!

– написали представители ДВШ.

Накануне в Министерстве обороны Украины сообщили о полном освобождении Киевской области от российских войск. В целом враг уничтожил населенные пункты в 35 из 69 территориальных общин области. Критические разрушения – в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской и Песковской общинах.

Над ЧАЭС подняли украинский флаг еще 2 апреля

Отметим, что на промплощадке Чернобыльской АЭС украинский флаг развевался еще 2 апреля. Стяг подняли работники станции, которые исполнили государственный гимн.

Что касается врага, который окапывался в зоне отчуждения эти недели, то у него, по сообщению разведки, большие проблемы. Десятки российских солдат госпитализированы с лучевой болезнью. Один военный – умер.

В МВД рассказали о последствиях оккупации Киевщины: смотрите в видео