Украинские дети оставили оккупантам свои "метки": волшебное фото
26 февраля 2022 , 17:19Читати новину українською
Источник:фейсбук Юрия Чигирина
Россия цинично начала войну на Украине. Враг оставляет метки на дорогах, чтобы видеть, куда двигаться ночью. Однако Вооруженные силы Украины отбивают атаки РФ, а украинские дети оставляют оккупантам свои "метки".
Маленькие украинцы пытаются поддержать военных. Они нарисовали на асфальте карту Украины и написали, что мы победим.
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"Устами ребенка глаголит истина!", - подписал фото автор поста.
На рисунке изображена карта Украины вместе с оккупированным Крымом, а также надпись – "Украина победит".
Украинские дети оставили российским оккупантам свои "метки" / Фото Юрия Чигирина
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