Украинские дети оставили оккупантам свои "метки": волшебное фото

26 февраля 2022 , 17:19
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Юрия Чигирина

Россия цинично начала войну на Украине. Враг оставляет метки на дорогах, чтобы видеть, куда двигаться ночью. Однако Вооруженные силы Украины отбивают атаки РФ, а украинские дети оставляют оккупантам свои "метки".

Маленькие украинцы пытаются поддержать военных. Они нарисовали на асфальте карту Украины и написали, что мы победим.

К теме Защитники острова Змеиного могут быть живы, – ГНСУ

"Устами ребенка глаголит истина!", - подписал фото автор поста.

На рисунке изображена карта Украины вместе с оккупированным Крымом, а также надпись – "Украина победит".


Украинские дети оставили российским оккупантам свои "метки" / Фото Юрия Чигирина

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Автор: Марія Бондар