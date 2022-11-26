Украинские ДРГ не работают на территории России и Беларуси. Никаких боевых действий на территории других стран наши войска не производят.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 канал. Ранее сообщалось о том, что Южное направление – одно из самых перспективных.

Интересно Россия перебрасывает вооружение через Арабатскую стрелку: в ISW указали на проблемность такого пути

Украинских ДРГ в России и Беларуси нет

Жданов отметил, что Украина не ведет боевых и военных действий на территории соседних стран. Да, разведка работает, а вот ДРГ – нет. Крым – это наша территория, поэтому там мы можем прилагать все возможные усилия для освобождения этой оккупированной Россией территории.

На своих территориях, которые даже граничат с украинскими областями, наши ДРГ не работают. Боевых действий там мы не ведем,

– заметил военный эксперт.

Жданов предположил, работают ли украинские ДРГ в России и Беларуси: смотрите видео

Дальнобойные ракеты

Он продолжил, что с этим связан вопрос передачи Украине дальнобойных ракет на 300 километров. Он упирается в то, чтобы мы не применяли их по территории граничащих с нами стран.

"Даже если это наши враги – Беларусь и Россия", – подчеркнул Жданов.

Ситуация на фронте: последние новости