Атака на завод "Шахедов" в Татарстане: военный аналитик заметил интересную деталь

Украина 23 апреля 2025 года атаковала завод по производству ударных БПЛА в Татарстане. Российская противовоздушная оборона, несмотря на старания врага, сработала не очень надежно. Украинское оружие атаковало военный объект России, который расположен на расстоянии более 1000 километров от Украины.

Военный аналитик Ян Матвеев рассказал 24 Каналу, что завод, который подвергся атаке в Татарстане является очень важным для оккупантов, ведь там осуществлялись финальные этапы изготовления дронов. Любое повреждение прерывает динамический цикл изготовления оружия.

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Об интересной детали атаки

Ян Матвеев отметил, что удары по таким крупным заводам как в Татарстане приносят результаты, однако не столь большие, как бы хотелось.

Однако он отметил интересный момент относительно дронов, которые атаковали Алабугу. Они фактически уклонялись от зенитных ракет,

– сказал он.

Беспилотники, которые были переделаны из легкомоторных самолетов, осуществить определенные маневры. Есть кадры, где российская ракета, которая должна была сбивать один из дронов не попала по нему.

Военный аналитик объяснил, что ранее такие беспилотники атаковали по заранее определенным координатам, но на этот раз выглядит, будто украинскими дронами управляли в режиме реального времени. Там, вероятно, есть камеры и тот, кто управляет, может осуществлять маневры в зависимости от ситуации.

Это повышает живучесть таких дронов и частично объясняет, почему они стали более точными,

– добавил он.

К слову, Главное управление разведки Украины подтвердило удары по заводам в Татарстане, в частности по предприятию по сбору дронов-камикадзе "Шахед". По словам представителя ГУР Андрея Юсова, во время атаки не использовалось иностранное оружие. В результате нанесен существенный ущерб инфраструктуре завода "Алабуга", где налажено производство "Герань-2".