Дроны атаковали воинскую часть в Мордовии, где размещена РЛС "Контейнер", - СМИ

Украинские беспилотники впервые долетели до Мордовии в России. Сообщается, что они атаковали воинскую часть в Ковылкино.

Атака была осуществлена днем 11 апреля. Тогда глава Мордовии Артем Здунов заявил об уничтожении двух беспилотников. Он также заявил, что пострадавших якобы нет.

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Что известно об атаке в Мордовии

Телеграм-канал ASTRA сообщил, что оба дрона были сбиты именно над воинской частью 84680 загоризонтного обнаружения воздушных целей в Ковылкино. Эту информацию подтвердил и председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, отметив, что был атакован 590-й отдельный радиотехнический узел.

В воинской части 84680 стоит радиолокационная загоризонтная станция 29Б6 "Контейнер". Дальность обнаружения целей этой РЛС – около 3 000 километров, а высота – более 100 километров.

По данным телеграм-канала, повреждено здание, где ранее располагался командный пункт.

Позиция с передатчиком установлена вблизи города Городец, Нижегородская область. Приемная антенна и основная часть электроники радара находились как раз в Ковылкино,

– сказал Братчук.

Дрон пролетел более 600 километров: показываем на карте

Стоит отметить, что от крайней точки украинской границы до Ковылкино по прямой – больше чем 600 километров.

Предыдущие взрывы в России:

12 апреля в российском Белгороде беспилотник врезался в административное здание "Газпрома".

Также ночью 12 апреля беспилотники атаковали Новошахтинск, что в Ростовской области России. Последствия пока неизвестны, однако месяц перед этим, 13 марта, после атаки беспилотников Новошахтинский завод нефтепродуктов приостановил работу. Этот НПЗ занимался поставками для оккупационной армии.



