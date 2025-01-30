В Defense Express рассказали об украинских дронах, которые могут нести 250-килограммовые авиабомбы

Украинские военные уже достаточно долго используют многоразовые дроны, которые эффективно работают для уничтожения вражеских целей на территории России. Такие дроны могут существовать на основе легкомоторных самолетов.

Таким образом самолет сбрасывает бомбу и возвращается обратно невредимым. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, отметив, что для точности бомбардировки на самолете есть соответствующая станция.

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Как работают многоразовые БпЛА

Военный эксперт объяснил, что Украина уже длительное время применяет дроны, которые могут нести 250-килограммовые авиабомбы ФАБ для ударов по территории России. Для врага это не является тайной, об использовании БпЛА такого типа россияне узнали в апреле 2024 года.

Это был легкомоторный самолет SkyRanger в версии Swift, под него прикрепили бомбу ФАБ-100. Этот самолет не врезается ни во что, а сбрасывает бомбу, для чего на нем есть оптико-прицельная станция. Это такой многоразовый БпЛА на базе легкомоторного самолета,

– подчеркнул он.

Катков добавил, что после того, как дрон сбрасывает бомбу, он возвращается обратно. В частности, на одном из образцов были отметки о поражении четырех целей.

Кстати, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что украинские дроны, которые россияне могут поражать, действуют по эффективной схеме. Так, примерно 50 – 60% дронов достигают целей, остальные отвлекают внимание российской ПВО.