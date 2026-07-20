Российские элиты ничего не знали: политолог назвал последствия ударов по Москве

В России под ударом оказались склады российского маркетплейса Wildberries, который считается близким к Кремлю. Интересно, что за неделю до ударов компания ввела новые правила. Она не будет возмещать клиентам убытки за товары, вызванные, в частности, ударами БПЛА, а также в период военного положения.

Политолог Владимир Фесенко в беседе с 24 Каналом объяснил, был ли российский бизнес готов к ударам украинских дронов. Он также высказал предположение о том, возможно ли введение в России военного положения.

Почему склады Wildberries оказались под ударами украинских дронов?

Фесенко отметил, что введение новых правил в отношении товаров клиентов в Wildberries не является признаком того, что компания была предупреждена об ударах по ее складам.

Не думаю, что это связано с этими ударами. Просто было понимание того, что ситуация изменилась и появились новые риски, в частности, удары украинскими беспилотниками. Это уже обычная ситуация для Подмосковья. Не думаю, что они знали, что будет удар, или что кто-то их предупредил,

– пояснил Фесенко.

Что касается возможного введения военного положения и объявления мобилизации в России, то, по его мнению, это – обычная перестраховка бизнеса, а не опора на инсайдерскую информацию.

"О возможности массовой мобилизации в России говорят почти все – об этом пишут на Западе, а внутри России это уже давно предмет повседневных разговоров. Также эту возможность обсуждают российские чиновники, представители военных, административных структур, полиции", – считает политолог.

Политолог объяснил, была ли готова компания Wildberries к ударам дронов: смотрите видео

После того как украинские дроны провели атаку на Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в российских пабликах, по его словам, продолжается дискуссия о том, что целью БПЛА может стать любой объект, имеющий значение даже не с точки зрения военной логики.

Кстати, в отношении Wildberries также есть военная логика. Распространялась информация, что через компанию осуществлялась закупка комплектующих для российских дронов и многого другого, что отправлялось на фронт. В России не все закупается государством или военным ведомством,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Он добавил, что формально это не военные объекты, они не прикрыты системами ПВО, поэтому это – очень удобная и логичная цель.

Напомним, что ночью 18 июля крупнейший логистический хаб компании Wildberries, расположенный в Электростали под Москвой, подвергся ударам дронов. Также под атакой оказался склад маркетплейса площадью около 108 тысяч квадратных метров в Котовске в Тамбовской области.

Кроме того, ночью 20 июля дроны нанесли удар по логистическому комплексу Wildberries в Коледино в Московской области. Он является одним из крупнейших и старейших распределительных центров компании.