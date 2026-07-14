Оккупанты проследовали за беспилотником вплоть до позиций ВСУ. Соответствующее видео разместил на своей странице 425-й отдельный штурмовой полк "Скала".

Как проходила операция?

Операция длилась два дня. Сначала по российским позициям обстреляла минометная артиллерия. После этого пилоты подняли в воздух большой квадрокоптер с микрофоном.

Операторам удалось заставить захватчиков сложить оружие. Трое россиян, следуя указаниям, дошли до украинских позиций, сдались в плен и остались живы.

Украинские военные перевязали их раны и напоили. Пленные россияне призвали своих соотечественников ни в коем случае не поддаваться государственной пропаганде и не идти на войну.

Они говорят, что власти обманывают, обещая службу на тыловых должностях. Россияне добавили, что могли по пять дней сидеть без воды.

Они приняли правильное решение, сдались, остались живы. Если бы все так сдавались – война быстрее бы закончилась,

– сказал пилот того самого БПЛА.

Украинцы взяли в плен россиян благодаря дрону: смотрите видео

Украинские удары дронами по России

В воскресенье, 12 июля, Силы обороны Украины нанесли атаку на Сизранский нефтеперерабатывающий завод. В результате атаки были повреждены основные производственные установки. На объекте вспыхнул пожар.

Ранее, 10–11 июля, ВСУ провели атаку на ряд важных военных объектов России. Среди них – пункт управления беспилотниками в районе Крисаново Белгородской области.