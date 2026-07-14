Окупанти пройшли за безпілотником аж до позицій ЗСУ. Відповідне відео розмістив у себе 425-й окремий штурмовий полк "Скеля".

Як проходила операція?

Операція тривала протягом двох днів. Спершу по російських позиціях відпрацювала мінометна артилерія. Після цього пілоти підняли в повітря великий квадрокоптер із мікрофоном.

Операторам вдалось змусити загарбників скласти зброю. Троє росіян, дотримуючись вказівок, дійшли до українських позицій, здалися у полон та залишилися живими.

Українські військові перебинтували їх та дали попити. Полонені росіяни закликали своїх співвітчизників ні в якому разі не вестися на державну пропаганду та не йти на війну.

Вони кажуть, що влада обманює, обіцяючи перебування на тилових посадах. Росіяни додали, що могли по п'ять днів сидіти без води.

Вони прийняли правильне рішення, здалися, залишились жити. Якби вони всі так здавалися – швидше б війна закінчилася,

– сказав пілот того самого БпЛА.

Українці взяли у полон росіян завдяки дрону: дивіться відео

Українські удари дронами по Росії

У неділю, 12 липня, Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод. Унаслідок атаки було пошкоджено основні виробничі установки. На об'єкті спалахнула пожежа.

Раніше, 10 – 11 липня, ЗСУ атакували низку важливих військових об'єктів Росії. Серед них – пункт управління безпілотниками в районі Крисанового Бєлгородської області.