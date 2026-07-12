Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

Які деталі ударів по НПЗ у Сизрані?

Атака на Самарську область Росії відбулась у межах deepstrike-операції Сил оборони України, зокрема підрозділів розвідки, Сил безпілотних систем та Держприкордонслужби.

Підприємство є одним із найбільших НПЗ "роснєфті" та виробляє пальне для російської воєнної машини,

– додали у розвідці.

За даними "КіберБорошно", удару по об'єкту завдали безпілотниками FP-1. Для цього вони пролетіли приблизно 900 кілометрів від українського кордону.

Унаслідок успішної операції, ймовірно, було уражено дві установки первинної переробки нафти – АВТ-5 потужністю 2,6 мільйона тонн на рік та АВТ-6 потужністю 6,3 мільйона тонн на рік. Разом вони забезпечували 100% потужностей первинної переробки заводу.

Атаковані об'єкти НПЗ / Фото з телеграму "КіберБорошно"

Крім того, під ударом випадково опинилась установка каталітичного риформінгу ЛЧ-35/11-600. Вона використовується для виробництва компонентів бензину, пояснили фахівці.

На шляху дрона раптово опинилася труба зазначеної установки, що призвело до повітряного підриву бойової частини дрона над установкою та її ураження хмарою уламків БЧ. Це позитивно впливає на масштаб завданих пошкоджень,

– написали у "КіберБорошно".

Влучання дрона у трубу: дивіться відео

Аналітики також припускають, що за обсягом уражень цей удар може стати одним із наймасштабніших за останній час.

Масштабна пожежа на території Сизранського НПЗ: дивіться відео

Нагадаємо, раніше українські дрони вдарили по нафтобазі у російській Твері. Згодом з'явились супутникові знімки, на яких видно, як на нафтобазі успішно було знищено три резервуари з паливом.