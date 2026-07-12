Однак супутникові знімки за 11 липня вказують на масштабніші наслідки удару по нафтобазі. Про це зазначає "Радіо Свобода".

Які наслідки української атаки на нафтобазу у Твері?

На кадрах з космосу видно, що на нафтобазі знищено не один, а три резервуари з паливом.

Який вигляд має нафтобаза у Твері: дивіться відео

Нагадаємо, що нафтобаза "Тверьнафтопродукт" належить дочірньому підприємству "Сургутнафтогазу" та постачає паливом мережу з понад 50 однойменних автозаправних станцій у регіоні.

Ще до українського удару на цих АЗС було запроваджено ліміт відпуску палива у розмірі 20 – 30 літрів на одну людину та фіксувалися довгі черги.

У Росії в червні 2026 року різко подорожчав бензин. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, однією з головних причин стали українські удари по російських нафтопереробних заводах і паливній інфраструктурі.

За даними Росстату, у червні бензин у середньому подорожчав на 6,88% проти 0,85% у травні. Ціни на бензин АІ-92 зросли на 7,3%, АІ-95 – на 6,7%, АІ-98 – на 3,1%, а дизельне пальне – на 7,1%.

В ISW зазначають, що через українські атаки Росія втратила частину запасів пального, через що дефіцит бензину вже фіксують у більшості регіонів країни та на окупованих територіях України.

Аналітики вважають, що подальші удари можуть ще більше погіршити ситуацію, зокрема й для забезпечення російської армії.