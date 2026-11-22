Украинские военные летчики провели совместные учения с летчиками стран-партнеров, отрабатывая алгоритмы будущих операций в небе Украины. Учения прошли даже на фоне массированной российской ракетно-дроновой атаки – после ее отражения украинские экипажи вернулись к выполнению тренировочных задач.

Об этом сообщили в АрмияInform.

Какие страны присоединились к совместным авиационным учениям?

Совместные учения авиаторов и наземных пунктов управления Украины и Коалиции желающих прошли 19 и 20 ноября 2026 года.

К учениям были привлечены более 20 самолетов стран-партнеров – Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Швеции и Турции. Их экипажи работали в воздушном пространстве стран НАТО.

Украинские пилоты выполняли задачи над Украиной на истребителях F-16 и самолете дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C.

В Воздушных силах пояснили, что в ходе тренировки отработали единый алгоритм действий для потенциальных совместных миссий с партнерами. Для этого использовался недавно созданный сегмент системы управления Воздушных сил, который, по оценке военных, уже продемонстрировал свою эффективность в ходе реальных боевых действий.

Основной целью учений было наладить координацию, взаимодействие и связь между силами коалиции, чтобы они могли действовать совместно во время будущих воздушных операций.

Как украинские пилоты совмещали боевую работу с тренировками?

Учения совпали по времени с массированной ракетно-дроновой атакой России на Украину. Во время отражения удара украинские пилоты F-16 сбили множество российских крылатых ракет.

В Воздушных силах отметили, что после отражения атаки экипажи самолетов и специалисты боевого управления сразу вернулись к выполнению тренировочных миссий. При этом они не снижали уровня боевой готовности.

В командовании подчеркнули, что учения стали продолжением цикла мероприятий по совершенствованию совместимости протоколов планирования и выполнения воздушных миссий. Работа над совместными алгоритмами с партнерами будет продолжаться, а результаты учений проанализируют для улучшения будущего взаимодействия.

Вопрос укрепления украинской боевой авиации остается одним из приоритетов сотрудничества с союзниками. В частности, 18 ноября Владимир Зеленский сообщил о прогрессе в вопросе получения дополнительных F-16 и заявил, что Украина вместе с партнерами готовит соответствующие решения.