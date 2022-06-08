Украинские газ и уголь не будут продавать за границу, – Зеленский о подготовке к зиме
8 июня 2022 , 00:07Читати новину українською
Нынешняя зима будет самой тяжелой за все годы независимости Украины. Впрочем, государство делает все возможное, чтобы, несмотря на войну, граждане почувствовали, что государство заботится об их комфорте.
Об этом в ночном обращении к украинцам сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. По его словам, сегодняшние сутки отличились большим количеством политических и дипломатических активностей. В частности, правительство создало штаб, который будет готовить страну к следующему отопительному сезону.
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