Украинские газ и уголь не будут продавать за границу, – Зеленский о подготовке к зиме

8 июня 2022 , 00:07
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Нынешняя зима будет самой тяжелой за все годы независимости Украины. Впрочем, государство делает все возможное, чтобы, несмотря на войну, граждане почувствовали, что государство заботится об их комфорте.

Об этом в ночном обращении к украинцам сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. По его словам, сегодняшние сутки отличились большим количеством политических и дипломатических активностей. В частности, правительство создало штаб, который будет готовить страну к следующему отопительному сезону.

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Автор: Юлія Бабич