Украинские газохранилища могут стать "газовым сейфом" для Европы, – Шмыгаль

Денис Шмыгаль заявил, что украинские газохранилища могут быть "газовым сейфом" для сохранения дополнительных объемов газа для Европы. Глава правительства отметил, что Украина уже "вышла с предложением".

Премьер-министр заверил, что "наша газотранспортная система может транспортировать вдвое большие объемы газа, чем сейчас законтрактованы". Соответствующее заявление Денис Шмыгаль сделал во время интервью.

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Шмыгаль заявил, что Украина может стать "газовым сейфом" для Европы

Украинские газохранилища могут стать "газовым сейфом" для Европы,

– пояснил Денис Шмыгаль в твиттере.

Премьер рассказал, что наши газохранилища имеют объем 33 миллиарда метров кубических. Однако "Украина исторически заполняет свои газохранилища на 20 – 26 миллиардов кубических метров".

"Для этого мы предлагали объединить наши усилия с частью или со всеми европейскими странами и создать такой "газовый фонд", который будет стабилизировать как раз эти возможные кризисы, перепады в зимние периоды", – заявил Шмыгаль.

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