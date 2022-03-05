Украинские герои смогли уничтожить танк с помощью сообщений в чат-боте

Вооруженные Силы Украины смогли уничтожить вражеский танк возле села Великая Весь на Черниговщине. Информацию о нем получили с помощью официального чат-бота – @stop_russian_war_bot.

В Службе безопасности Украины призвали украинцев и в дальнейшем сообщать оперативную информацию о передвижении вражеских войск, ДРГ или агентов.

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На этом фото – очередной российский танк, подбитый нашими ВСУ возле села Великая Весь на Черниговщине. А еще – это один из примеров того, насколько эффективно работает официальный чат-бот @stop_russian_war_bot

– говорится в сообщении.

По словам Службы Безопасности, каждое сообщение сначала проверяет СБУ, а затем передается на отработку военным.

Как отправлять сообщения на чат-бот

Город, область происшествия, время обнаружения, геолокация (если возможно) Количественный состав замеченных сил врага и их тип Дополнительная информация о направлениях движения, цель и мишени Особые приметы подозрительных лиц

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