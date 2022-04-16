Украинские "Грады" снова устроили вечернюю канонаду россиянам: видео залпа
16 апреля 2022 , 23:16Читати новину українською
Украинские герои не дают российским оккупантам ни минуты покоя на нашей земле. Враг нигде не будет чувствовать себя в безопасности – в любой момент на их позиции может "прилететь".
Российские оккупанты часто любят трусливо атаковать под покровом ночи. Впрочем, иногда сумерки доставляют сюрпризы и на их позиции.
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Вечерняя канонада
ВСУ устроили российским оккупантам вечернюю канонаду из "Градов". Уже завтра им придется отчитываться о ночных потерях и копипастить новые эпитафии из просторов интернета.
Видео залпа украинских "Градов":
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