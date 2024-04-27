Украинские хакеры и ГУР атаковали дочернюю компанию российской "МТС", – источники

Украинские разведчики не оставляют россиян в покое в киберпространстве. Стало известно, что наши хакеры атаковали дочернюю компанию российской "МТС".

Источники 24 Канала в ГУР сообщают о совместной атаке наших хакеров и разведчиков. Операцию провели в ночь на 27 апреля.

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Совершена хакерская атака

В ночь с 26 на 27 апреля 2024 года украинская хакерская группа BO Team и Главное управление разведки совершили хакерскую атаку на российскую компанию АО "МТТ", которая является дочерним предприятием ПАО "МТС".

Эта компания– провайдера для бизнеса. Она работает на рынке телекоммуникаций и IT. Ее клиентами являются тысячи абонентов.

Россиянам не дают покоя даже в киберпространстве.

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