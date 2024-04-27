Украинские хакеры и ГУР атаковали дочернюю компанию российской "МТС", – источники
Украинские разведчики не оставляют россиян в покое в киберпространстве. Стало известно, что наши хакеры атаковали дочернюю компанию российской "МТС".
Источники 24 Канала в ГУР сообщают о совместной атаке наших хакеров и разведчиков. Операцию провели в ночь на 27 апреля.
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Совершена хакерская атака
В ночь с 26 на 27 апреля 2024 года украинская хакерская группа BO Team и Главное управление разведки совершили хакерскую атаку на российскую компанию АО "МТТ", которая является дочерним предприятием ПАО "МТС".
Эта компания– провайдера для бизнеса. Она работает на рынке телекоммуникаций и IT. Ее клиентами являются тысячи абонентов.
Россиянам не дают покоя даже в киберпространстве.
ГУР осуществило масштабную кибератаку на ресурсы правящей партии России
- Специалисты Главного управления разведки Минобороны осуществили масштабную кибератаку на ресурсы русской правящей партии "Единая Россия".
- В "Единой России" ожидаемо начали заявлять, что "работа критически важной цифровой инфраструктуры поддерживается". В то же время, по данным ГУР, часть ресурсов действительно не работала в течение определенного времени.
- Сами россияне утром в пятницу, 26 апреля, сообщили о масштабной DDoS-атаке на все свои электронные сервисы. "Единая Россия" связала атаку с проведением акции "Диктант победы", что было запланировано на этот день.