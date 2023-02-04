Украинские хакеры взломали брифинг МИД России по кибербезопасности и спели гимн, – СМИ
Источник:Guildhall
Пока россияне думают, что война в Украине безнаказанна, украинские хакеры срывают важные встречи оккупантов на международном уровне. Под "раздачу" компьютерных гениев попал МИД России.
По данным СМИ, МИД России организовал видеоконференцию с чиновниками африканских стран. Оккупанты хотят привлечь их помощь в сфере кибербезопасности и защиты информационно-коммуникационных технологий.
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Что произошло на брифинге
На видео видно, как члены онлайн-конференции поочередно включают микрофоны и говорят, что Россия – государство-террорист.
Извините, Россия – это террористическое государство, и российская война против Украины – бесспорно колониальная война,
– сказал одних из участников.
Вскоре после этих слов организаторы брифинга отключили спикеру микрофон. Затем микрофоны включались в других участников конференции, которые тем же голосом продолжили антироссийскую речь. Однако их также "заглушили" и исключили из конференции.
В заключение оккупантам пришлось еще и слушать украинский гимн.
Украинские хакеры сломали брифинг МИД России: смотрите видео
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