Украинские хакеры взломали брифинг МИД России по кибербезопасности и спели гимн, – СМИ

Пока россияне думают, что война в Украине безнаказанна, украинские хакеры срывают важные встречи оккупантов на международном уровне. Под "раздачу" компьютерных гениев попал МИД России.

По данным СМИ, МИД России организовал видеоконференцию с чиновниками африканских стран. Оккупанты хотят привлечь их помощь в сфере кибербезопасности и защиты информационно-коммуникационных технологий.

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Что произошло на брифинге

На видео видно, как члены онлайн-конференции поочередно включают микрофоны и говорят, что Россия – государство-террорист.

Извините, Россия – это террористическое государство, и российская война против Украины – бесспорно колониальная война,

– сказал одних из участников.

Вскоре после этих слов организаторы брифинга отключили спикеру микрофон. Затем микрофоны включались в других участников конференции, которые тем же голосом продолжили антироссийскую речь. Однако их также "заглушили" и исключили из конференции.

В заключение оккупантам пришлось еще и слушать украинский гимн.

Украинские хакеры сломали брифинг МИД России: смотрите видео

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