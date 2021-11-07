Какими еще оружейными новостями запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.

На тему "Джавелины" и боеприпасы "калибра НАТО", – в Минобороны рассказали о новой помощи США

Корабли США продолжают дежурить в Черном море

​• На украинских корветах типа ADA разместят комплексы противовоздушной обороны малой дальности, системы радиоэлектронной борьбы и гидролокаторы. Корабль оснащен современными средствами поиска и обнаружения подлодок.

​• Судно имеет возможность адаптироваться под все виды противокорабельных ракет иностранных и украинских разработок. К концу 2022 года корпус первого корабля передадут Украине.

​• В Черное море направляется третий корабль военно-морского флота США. Перед ним в акваторию зашли эсминец USS Porter DDG-78 типа Arleigh Burke, USS Mount Whitney (LCC/JCC-20) типа Blue Ridge, штабной корабль 6 флота США. Корабли поддерживают стабильность в черноморском регионе. Дежурство судов США в прибрежной зоне Украины будет продолжаться до полного возвращения Крыма.

​• Российские войска нарушают договоренности об отводе войск на Донбассе. Миссия ОБСЕ 4 ноября зафиксировала танки, гаубицы и бронированные военные автомобили. В частности, 3 гаубицы расположены на полигоне возле населенного пункта Александровское в Донецкой области, а также самоходные гаубицы 122 калибра типа "Гвоздика".

Обратите внимание В километре от линии фронта: в Донецкой области стартовал "Марафон, который никто не хочет бежать"

​• На Ровненском полигоне отобрали лучший взвод противовоздушной обороны малых высот. Военные отработали мишени из ЗРК "Стрела-10". Во время "зенитной эстафеты" подразделения выполнили зарядку боевой машины, марш, отражение нападения диверсионно-разведывательной группы противника. Согласно тактико-техническим требованиям, комплекс "Стрела" поражает цели, летящие со скоростью до 415 метров в секунду на высоте до 5 километров.

​• Военное радио АрміяFM теперь доступно в приложении Google Play для пользователей операционной системы Android. В скором времени должна появиться версия и для айфонов. Искать приложение нужно написав "Армія" на украинском, а "FM" – на латинице, вместе без пробелов. Ищите оригинальное приложение с официальным логотипом.

​• Военнослужащие отдельного полка спецназначения усовершенствовали тактические навыки. Отработали элементы "группа в налете", "эвакуация раненого из красной зоны", "налаживание связи" и "эвакуация с помощью военной авиации". Подразделение входит в структуры Объединенных сил быстрого реагирования.

​• Инженерные подразделения Национальной гвардии опубликовали презентационное видео своей деятельности. Военные проводят укрепление фортификационных сооружений в районе ООС. Разведка обнаруживает взрывоопасные предметы и устройства, очищает освобожденные территории от предметов, которые могут представлять опасность.

• До 2025 года планируют сформировать отдельную разведывательную артиллерийскую бригаду. Это позволит усиливать группировку войск подразделениями и средствами артиллерийской разведки. В Минобороны также рассматривают возможность закупки польских 155-миллиметровых самоходных гаубиц Krab, которые должны заменить в ВСУ советские артустановки 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация".

Javelin готовы уничтожать танки России

​• FGM-148 Javelin – это переносной противотанковый ракетный комплекс 3 поколения американского производства. Кроме бронетехники, он способен поражать укрепления на земле, вертолеты и беспилотники, которым свойственно перемещение на низкой высоте и скорости.

​• Командно-пусковой блок, заряженный ракетой, весит около 23 килограммов. Такой вес позволяет использовать комплекс с плеча. Его можно устанавливать на наземные роботизированные платформы.

​• С 30 апреля 2018 года первые комплекты Javelin стали поступать в Украину. Тогда Государственный департамент США официально одобрил продажу 210 ракет и 37 пусковых установок на сумму 47 миллионов долларов. В стоимость контракта включены также проведение тренировок операторов, материально-техническая помощь и техническое обслуживание.

​• В 2019 году Вооруженные силы получили еще несколько комплектов и новую партию военной помощи, включая противотанковые системы Javelin, боеприпасы и средства первой медицинской помощи.

​• По словам атташе по вопросам армии и обороны посольства США в Украине Бриттани Стюарт, это не только денежная помощь, а гораздо больше. Это партнерство, помощь американцев в развитии ВСУ и военно-морского флота.

Интересно США призвали страны снять ограничения на поставку оружия Украине

​• Полный комплекс Javelin состоит из нескольких основных модулей – пусковой установки, боеприпаса в транспортно-пусковом контейнере, элемента питания и системы охлаждения тепловых сенсоров. Комплексу присущ принцип "выстрелил и забыл", реализуемый благодаря сочетанию тепловизионной системы наблюдения с системой отслеживания цели и управления.

​• Javelin автоматически направляет ракету к цели после запуска, позволяя наводчику укрыться и избежать встречного огня. Благодаря конструкции мягкого запуска комплекс можно безопасно использовать внутри закрытых помещений.

​• Система имеет 2 режима атаки – сверху и прямо. В первом случае боеприпас поднимается выше своей цели на 160 метров для улучшения видимости, а затем наносит удар, где броня самая слабая. В режиме прямой атаки ракета способна поражать бронетехнику в лобную часть и борта, а также вертолеты в зависшем состоянии. Минимальное расстояние до цели в таком режиме составляет 65 метров.

​• ПТРК Javelin зарекомендовал себя в боях в Ираке, Афганистане и Сирии. Впервые ракеты использовались в реальных боевых условиях в 2003 году. Тогда в бою на перевале Дебека у американских спецназовцев было всего 4 комплекса и они уничтожили колонну иракской техники. Операторы выпустили 19 ракет, и 17 из них попали в цель, уничтожив 2 танка Т-55, 8 бронетранспортеров МТ-ЛБ и несколько грузовиков.

• Новейшие инфракрасные датчики американских комплексов способны видеть объекты даже сквозь защитные завесы, а также отличают инфракрасные ловушки от начальной цели. Благодаря этому эффективность поражения оценивается на уровне 95 – 97%. Такие характеристики позволяют бороться с российскими комплексами активной защиты "Штора" и "Афганит", которые используют многоспектральные дымометаллические завесы и гранаты с инфракрасными ловушками.

Важно Боевые машины, управляемые ракеты и запчасти к танкам: Россия стягивает технику на Донбасс

• Обеспокоенное военное командование России начало модернизировать танки Т-72Б3 антиджевелиновой защитой – над башней танка установили решетку. На данный момент танки с "инновационной" защитой башни уже стоят на вооружении во временно оккупированном Крыму.

• Эксперты в один голос констатируют крайне большую сомнительность и целесообразность защиты в таком исполнении. Проверить эффективность защитной решетки российские танкисты смогут приблизившись к линии соприкосновения.

Украинская артиллерия начинает переход на калибр НАТО

• Германия и Израиль заключили контракт на поставку комплексов активной защиты Trophy. Стоимость сделки составляет 48 миллионов долларов. За эти деньги до 2025 года немцы должны получить 23 комплекта активной защиты. Ими усилят живучесть 18 танков Leopard 2. Недавно оборонные ведомства Израиля и Германии провели первые испытания танка Leopard 2, оснащенного новой системой защиты.

​• Во время учений Steadfast Defender-2021 итальянские, румынские и испанские войска учились разгромлять противника в городских условиях. Очищали помещение и прикрывали друг друга. Steadfast Defender – это широкомасштабные учения НАТО, которые должны обеспечить подготовку сил, способность действовать вместе и готовность ответить на любую угрозу по любому направлению.

• Американская компания Boston Dynamics опубликовала зрелищное видео с подборкой роботов 2021 года. Одними из самых известных изделий фирмы являются четырехногий робот BigDog и шестиногий робот RiSE, который может подниматься по таким вертикальным поверхностям как стены, деревья и заборы. Американские военные аналитики предлагают применять роботов для очищения территории Украины от российских террористов.

Актуально Охрана будущего: прокаченные робопсы от Boston Dynamics будут патрулировать дата-центры

​• Белорусские пограничники ходят вдоль польской границы с ножницами для резки металла. Соответствующие фотографии военных опубликовал министр обороны Польши. Ранее литовские пограничники показали видео, где видно, как белорусские силовики со щитами помогают группе нелегальных мигрантов попасть на территорию Литвы. Ролик был обнародован на странице литовской Государственной пограничной службы.

​• В состав флота Индии ввели эсминец Visakhapatnam (D66) проекта 15В. Корабли типа Delhi оснащены газотурбинной установкой украинского производства от ГП "Заря-Машпроект". Корабли проекта 15В имеют 100-миллиметровый арткомплекс АК-100, 4 артиллерийских комплекса АК-630 на 30 миллиметров, 533-миллиметровые торпедные аппараты, 2 реактивных бомбометных установки РБУ-6000.

​• Немецкий концерн Rheinmetall представил новую бронированно-ремонтно-эвакуационную боевую машину Lynx CSV. В ее задачи входит ремонт, эвакуация, логистическая и маневровая поддержка. Машина может подвозить боеприпасы и запчасти, разрушать препятствия, выполнять инженерные работы. Боевой модуль может быть вооружен пулеметами на 7,62 и 12,7 миллиметра, а также автоматическим 40-миллиметровым гранатометом.