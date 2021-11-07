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До теми "Джавеліни" та боєприпаси "калібру НАТО", – у Міноборони розповіли вміст нової допомоги США

Кораблі США продовжують чергувати в Чорному морі

​• На українських корветах типу ADA розмістять комплекси протиповітряної оборони малої дальності, системи радіоелектронної боротьби та гідролокатори. Корабель оснащений сучасними засобами пошуку і виявлення підводних човнів.

​• Судно має можливість адаптуватись під усі наявні види протикорабельних ракет іноземних та українських розробок. До кінця 2022 року корпус першого корабля передадуть Україні.

​• До Чорного моря прямує третій корабель військово-морського флоту США. Перед ним в акваторію зайшли, есмінець USS Porter DDG-78 типу Arleigh Burke, USS Mount Whitney (LCC/JCC-20) типу Blue Ridge, штабний корабель 6 флоту США. Кораблі підтримують стабільність в чорноморському регіоні. Чергування суден США в прибережній зоні України триватиме до повного повернення Криму.

​• Російські війська порушують домовленості про відведення військ на Донбасі. Місія ОБСЄ 4 листопада зафіксувала танки, гаубиці та броньовані військові автомобілі. Зокрема 3 гаубиці розташовані на полігоні біля населеного пункту Олександрівське в Донецькій області, а також самохідні гаубиці 122 калібру типу "Гвоздика".

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​• На Рівненському полігоні відібрали найкращий взвод протиповітряної оборони малих висот. Військові відпрацювали мішені із ЗРК "Стріла-10". Під час "зенітної естафети" підрозділи виконали заряджання бойової машини, марш, відбиття нападу диверсійно-розвідувальної групи противника. Відповідно до тактико-технічних вимог, комплекс "Стріла" вражає цілі, що летять зі швидкістю до 415 метрів за секунду на висоті до 5 кілометрів.

​• Військове радіо АрміяFM відтепер доступне у додатку Google Play для користувачів операційної системи Android. Незабаром має з'явитись версія і для айфонів. Шукати додаток потрібно написавши "Армія" українською, а "FM" – латиницею, разом без пробілів. Шукайте оригінальний додаток з офіційним логотипом.

​• Військовослужбовці окремого полку спецпризначення вдосконалили тактичні навички. Відпрацювали елементи "група в нальоті", "евакуація пораненого з червоної зони", "налагодження зв'язку" та "евакуація з допомогою військової авіації". Підрозділ входить до структур Об'єднаних сил швидкого реагування.

​• Інженерні підрозділи Національної гвардії опублікували презентаційне відео своєї діяльності. Військові проводять укріплення фортифікаційних споруд в районі ООС. Розвідка виявляє вибухонебезпечні предмети та пристрої, очищує звільнені території від предметів, які можуть становити небезпеку.

​• До 2025 року планують сформувати окрему розвідувальну артилерійську бригаду. Це дозволить посилювати угруповання військ підрозділами та засобами артилерійської розвідки. У Міноборони також розглядають можливість закупівлі польських 155-міліметрових самохідних гаубиць Krab, що мають замінити в ЗСУ радянські артустановки 2С1 "Гвоздика" та 2С3 "Акація".

Javelin готові знищувати танки Росії

​• FGM-148 Javelin – це переносний протитанковий ракетний комплекс 3 покоління американського виробництва. Крім бронетехніки, він здатен вражати укріплення на землі, гелікоптери та безпілотники, яким властиве переміщення на низькій висоті та швидкості.

​• Командно-пусковий блок, заряджений ракетою, важить близько 23 кілограмів. Така вага дозволяє використовувати комплекс з плеча. Його можна встановлювати на наземні роботизовані платформи.

​• Із 30 квітня 2018 року перші комплекти Javelin стали надходити до України. Тоді Державний департамент США офіційно схвалив продаж 210 ракет і 37 пускових установок на суму 47 мільйонів доларів. У вартість контракту включено також проведення тренувань операторів, матеріально-технічну допомогу та технічне обслуговування.

​• У 2019 році Збройні сили отримали ще кілька комплектів та нову партію військової допомоги включно з протитанковими системами Javelin, боєприпасами та засобами першої медичної допомоги.

​• За словами аташе з питань армії та оборони посольства США в Україні Бріттані Стюарт, це не лише грошова допомога, а набагато більше. Це партнерство, допомога американців у розбудові ЗСУ й військово-морського флоту.

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​• Повний комплекс Javelin складається з кількох основних модулів – пускової установки, боєприпасу в транспортно-пусковому контейнері, елемента живлення і системи охолодження теплових сенсорів. Комплексу властивий принцип "вистрілив і забув", реалізований завдяки поєднанню тепловізійної системи спостереження із системою відстеження цілі та управління.

​• Javelin автоматично скеровує ракету до цілі після запуску, дозволяючи навіднику укритися та уникнути зустрічного вогню. Завдяки конструкції м'якого запуску, комплекс можна безпечно використовувати всередині закритих приміщень.

​• Система має 2 режими атаки – згори та прямо. У першому випадку, боєприпас піднімається вище своєї цілі на 160 метрів для покращення видимості, а потім наносить удар, де броня найслабша. У режимі прямої атаки ракета здатна уражати бронетехніку в лобову частину і борти, а також вертольоти в завислому стані. Мінімальна відстань до цілі в такому режимі становить 65 метрів.

​• ПТРК Javelin зарекомендував себе в боях в Іраку, Афганістані і Сирії. Вперше ракети використали в реальних бойових умовах 2003 року. Тоді у бою на перевалі Дебека американські спецпризначенці мали лише 4 комплекси та знищили колону іракської техніки. Оператори випустили 19 ракет, і 17 з них потрапили в ціль, знищивши 2 танки Т-55, 8 бронетранспортерів МТ-ЛБ і кілька вантажівок.

​• Новітні інфрачервоні датчики американських комплексів здатні бачити об'єкти навіть крізь захисні завіси, а також відрізняють інфрачервоні пастки від початкової цілі. Завдяки цьому ефективність ураження оцінюється на рівні 95 – 97%. Такі характеристики дозволяють боротися з російськими комплексами активного захисту "Штора" і "Афганіт", які використовують багатоспектральні димометалеві завіси і гранати з інфрачервоними пастками.

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​• Занепокоєне військове командування Росії почало модернізувати танки Т-72Б3 антиджевеліновим захистом – над баштою танку встановили решітку. Наразі танки з "інноваційним" захистом башти вже стоять на озброєнні в тимчасово окупованому Криму.

​• Експерти в один голос констатують вкрай велику сумнівність та доцільність захисту у такому виконанні. Перевірити ефективність захисної решітки російські танкісти зможуть наблизившись до лінії зіткнення.

Українська артилерія починає перехід на калібр НАТО

​• Німеччина та Ізраїль уклали контракт на постачання комплексів активного захисту Trophy. Вартість угоди становить 48 мільйонів доларів. За ці гроші до 2025 року німці мають отримати 23 комплекти активного захисту. Ними підсилять живучість 18 танків Leopard 2. Нещодавно оборонні відомства Ізраїлю та Німеччини провели перші випробування танка Leopard 2, оснащеного новою системою захисту.

​• Під час навчань Steadfast Defender-2021 італійські, румунські та іспанські війська вчились розгромлювати противника в міських умовах. Очищали приміщення та прикривали одне одного. Steadfast Defender – це широкомасштабні навчання НАТО, які повинні забезпечити підготовку сил, здатність діяти разом і готовність відповісти на будь-яку загрозу з будь-якого напрямку.

​• Американська компанія Boston Dynamics опублікувала видовищне відео з підбіркою роботів 2021 року. Одними з найвідоміших виробів фірми є чотириногий робот BigDog та шестиногий робот RiSE, який може підійматися вертикальними поверхнями на кшталт стін, дерев і огорож. Американські військові аналітики пропонують застосовувати роботів для очищення території України від російських терористів.

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​• Білоруські прикордонники ходять вздовж польського кордону з ножицями для різки металу. Відповідні фото військових опублікував міністр оборони Польщі. Раніше литовські прикордонники показали відео, на якому видно, як білоруські силовики зі щитами допомагають групі нелегальних мігрантів потрапити на територію Литви. Ролик оприлюднили на сторінці литовської Державної прикордонної служби.

​• До складу флоту Індії ввели есмінець Visakhapatnam (D66) проєкту 15В. Кораблі типу Delhi оснащені газотурбінною установкою українського виробництва від ДП "Зоря-Машпроєкт". Кораблі проєкту 15В мають 100-міліметровий арткомплекс АК-100, 4 артилерійські комплекси АК-630 на 30 міліметрів, 533-міліметрові торпедні апарати, 2 реактивні бомбометні установки РБУ-6000.

​• Німецький концерн Rheinmetall представив нову броньовано-ремонтно-евакуаційну бойову машину Lynx CSV. До її завдань входить ремонт, евакуація, логістична й маневрова підтримка. Машина може підвозити боєприпаси та запчастини, руйнувати перешкоди, виконувати інженерні роботи. Бойовий модуль може бути озброєний кулеметами на 7,62 та 12,7 міліметра, а також автоматичним 40-міліметровим гранатометом.