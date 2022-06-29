Сколько мэров городов находятся в российском плену: в Ассоциации показали карту похищений
Источник:Ассоциация городов Украины
В настоящее время в российском плену находятся четыре украинских мэра. Ассоциация городов показала карту похищений по областям.
Всего за время войны оккупанты похитили 55 чиновников, из которых 30 – мэры. К счастью, уже удалось освободить 26 мэров и 23 местных чиновника. Об этом сообщили 28 июня.
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Четыре мэра до сих пор в плену
Российские оккупанты продолжают давить на представителей местного самоуправления. Они угрожают им и их семьям, похищают мэров и других руководителей местных властей. Цель захватчиков проста – принудить к сотрудничеству.
К сожалению, сегодня в российском плену остаются 4 мэра и другие представители местного самоуправления,
– пишет Ассоциация.
По состоянию на 28 июня в российском плену находятся:
- мэр Днепрорудного Евгений Матвеев;
- мэр Херсона Игорь Колыхаев;
- председатель Ольховского сельского совета Александр Шмиголь;
- мэр Голой Пристани Александр Бабич.
Кто из мэров до сих пор находится в плену / Фото Ассоциации городов Украины
АГУ делает все возможное для того, чтобы руководителей городов и сел освободили. Ассоциация призывает международных партнеров присоединиться к этому процессу.
"АГУ неоднократно заявляла, что похищение руководителей и представителей местных властей – это преступление российского агрессора против гражданского населения Украины!" – говорится в сообщении.
Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на утро 29 июня: видео