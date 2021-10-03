Украинские оружейники удивили белорусов на международной выставке – Техника войны

Украинцы удивили белорусов оружием от компании "Маяк" на выставке MSPO-2021 в Польше. Снайперская винтовка "Ночной Хищник", разработанная в 2015 году, калибра 14,5 миллиметров способна поражать цели на расстоянии в 3 000 метров.

Какими еще оружейным новостями запомнился уходящая неделя – узнайте в программе.

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Новый учебно-испытательный центр и 100-метровый автодорожный мост

• От Херсона до Львова происходит активная фаза стратегических командно-штабных военных учений "Объединенные усилия 2021". Вооруженные силы вместе с подразделениями государств-партнеров и членов НАТО вторую неделю отрабатывают элементы управления многонациональными войсками.

• Украина и Турция подписали Меморандум о строительстве совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников Bayraktar. Центр будет оборудован всем необходимым для текущего ремонта, модернизации БПЛА. Также на его базе будут обучать персонал.

• Украинские и словацкие военные собрали 100-метровый автодорожный мост. На Ровенщине, украинско-словацкая батальонно-тактическая группа форсировала водную преграду. Для обеспечения передвижения бронетехники через реку, инженерное подразделение обустроил понтонную мостовую переправу и малый автодорожный разборный мост.

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• На Львовщине международная группа специалистов оценивала по 2 уровню НАТО командную работу подразделений ЭР-ХА-БЕ-ЗЕ, саперов и десантников. Для выявления и классификации угрозы проводился так называемый сэмплинг – отбор образцов материалов и веществ.

Успехи Китая и обновленные бомбардировщики B-52

• Стремительная военно-техническая модернизация Народно-освободительной армии Китая подняла страну на 2 место в мире после США. Вооруженные силы КНР – крупнейшая по численности армия мире, в которой служит около 2 миллионов 250 тысяч человек.

• USS Ford-самый современный авианосец, который когда-либо строили в США. Общая стоимость корабля составляет 13,3 миллиарда долларов, что почти на 30% больше, чем предыдущие суда такого типа.

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• Воздушные силы США списали почти два десятка B-1B Lancer. Причина утилизации самолетов дорого стоимостное восстановление, которое обходится от трех десятков миллионов долларов за каждую машину.

• Американские стратегические бомбардировщики B-52 получат двигатели от Rolls-Royce. Подразделение компании поставит 608 двигателей – по 8 на каждый из 76 бомбардировщиков B-52H ввс США. Предполагается, что замена двигателей позволит Воздушным силам использовать парк до 2050 года.

• Воздушные силы США наградили аэрокосмический гигант Boeing десятилетним контрактом на сумму до 3,4 миллиарда долларов. По условиям договора, компания будет обслуживать парк самолетов C-17 Globemaster III до 2031 года.