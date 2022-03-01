Партнеры передали пилотам ВСУ 70 истребителей

Мировые страны поддерживают ВСУ в борьбе против оккупантов. Украинские защитники получили от международных партнеров 70 истребителей.

Ранее Польша согласилась быть транспортным узлом для поставки оружия Украине. Уже оттуда она сможет попасть в разные уголки нашей страны напрямую и будет помогать противостоять оккупантам

Обратите внимание Президенты 9 стран выступили за оперативное вступление Украины в ЕС: перечень

ВСУ получили 70 истребителей

Мировые страны продолжают помогать нашим защитникам бороться с российскими захватчиками.

"Призраков Киева" теперь станет больше! + 70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25!,

– рассказали в Сухопутных войсках ВСУ.

В случае необходимости истребители будут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские пилоты будут выполнять боевые задачи. Самолеты предоставили следующие страны:

Болгария – 16 МиГ-29 и 14 Су-25;

Польша – 18 МиГ-29;

Словакия – 12 МиГ-29.

Кратко о МиГ-29

Многоцелевой истребитель четвертого поколения. Сейчас такие самолеты состоят на вооружении многих стран мира.

Миг-29 может развивать крейсерскую скорость до 2450 километров в час на высоте 13 тысяч метров.

Боевой радиус составляет 700 километров, а дальность полета – 1430 километров.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!