"Будем стоять к победе": украинские скауты передали Зеленскому Вифлеемский огонь мира
Источник:телеграмм Владимира Зеленского
11 декабря пластуны и другие скауты получили Вифлеемский огонь мира одновременно от своих польских и словацких коллег. Теперь передают его по Украине.
Зеленскому передали Вифлеемский огонь миру
Сегодня, 14 декабря, его передали Президенту Украины Владимиру Зеленскому. После этого огонь, который приехал в Украину из Австрии, отправится на фронт к украинским защитникам.
Главное Утренняя атака на Киев и мощные потери россиян в Запорожье: хронология 294 дня войны
Зеленский подчеркнул, что Украина никого не боится и будет стоять до победы, а огонь мира – символ этого.
Вифлеемский огонь мира в этом году особенный. Это символ того, что мы никого не боимся и будем стоять до победы, каждый на своем месте. После меня огонь будет на фронте – будет давать энергию нашим воинам, защищающим Украину,
– заявил Зеленский.
Глава нашего государства подчеркнул, что на фронте огонь мира нужен больше всего.
Как передавали Вифлеемский огонь мира: смотрите видео
Куда еще передавали Вифлеемский огонь миру
- Пластуны принесли его в Михайловский златоверхий собор, где все желающие смогут в течение рождественских праздников зажечь от него свечу и принести Огонь в свой дом.
- 12 декабря представители Пласта во Львове передали городу Вифлеемский огонь мира.
- Также передали Вифлеемский огонь мира Укрзализныци. Теперь он будет распространяться по Украине еще быстрее.
Уже совсем скоро из Киева Огонь отправится во все регионы Украины, в том числе и на деоккупированные территории.Заметим, в канун католического Рождества, которое отмечают 25 декабря, Папа Римский Франциск сделал заявление. Он призвал верующих отпраздновать скромнее, а сэкономленные средства передать Украине. Понтифик призвал молиться за украинский народ, который много страдает.