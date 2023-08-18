"Чтобы сдохло это чудовище": пограничники посвятили российскому МиГ эпическое стихотворение

Российские МиГи изрядно портят жизнь украинцам. Когда эти самолеты взлетают в России, в Украине объявляют воздушную тревогу. Кроме того, например, МиГ-31К несет ракеты "Кинжал", которыми российские оккупанты атакуют территорию Украины.

Без сомнения, все украинцы мечтают, чтобы МиГи – горели-пылали. Украинские пограничники креативно воплотили это желание в эпическом стихотворении.

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Упадет ваш МиГ, мы верим в это.

Он потеряет крылья скоро.

Скрестили пальцы все вместе,

чтобы сдохло это чудовище,

– говорится в стихотворении.

Украинцы творчество оценили. Стихотворение собрало сотни лайков. Надеемся, что описанное в нем очень скоро станет нашей реальностью.

Тревоги часто объявляют из-за МиГи

Только в течение дня 17 августа в Украине четыре раза объявляли воздушную тревогу. Все из-за взлета все тех же МиГ-31К. Очень часто именно эти самолеты являются причиной того, что украинцам приходится уходить в укрытие. В то же время украинцев просят оперативно реагировать на уведомление воздушной тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.