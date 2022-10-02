В первый и последний раз: украинские пограничники обратились к мобилизованным россиянам

Украинские пограничники обратились к российским военным, которые были мобилизованы. Наши защитники призывали россиян уклоняться от мобилизации и сдаваться в плен.

Украинские пограничники напомнили россиянам, что Владимир Путин планировал захватить Украину за 3 дня, однако война длится уже 8 месяцев. Пограничники назвали мобилизацией, которую объявил Путин, "утилизацией".

Кстати Неприятность с офицерами: курсантов в России досрочно выпускают из академий прямо на фронт, – ISW

Мы не отдадим вам ни метра нашей земли, – пограничники

Украинские пограничники предупредили захватчиков, что не уступят ни один клочок земли.

Граждане россии, ваша "специальная военная операция" на три дня затянулась и ваш бункерный лидер объявил утилизацию, извините, мобилизацию. Но за семь месяцев войны вы должны были понять, что мы не отдадим вам ни метра нашей земли,

– сказали пограничники.

Пограничники напомнили, что в Украине уже ликвидировано 60 тысяч российских военных. "И сколько бы еще мяса ни пришло в Украину, это уже ничего не изменит", – заявили защитники.

Украинские пограничники обратились к россиянам: видео



Украинские воины предупредили оккупантов, что из Украины они могут вернуться в черном пакете, а их родные получат за это автомобиль.

"Помните, как в день "победобесия" вы выходили с лозунгами "можем повторить"? Что ж, теперь у вас есть такая возможность. Но у нас для вас плохая новость: с большой вероятностью вы вернетесь домой в черном пакете. Но есть и хорошая: ваша жена, мать или отец получат белую ладу", – обратились пограничники.

Чтобы предотвратить такое развитие событий, украинские пограничники призывали россиян избегать мобилизации и сдаваться в плен.

Мобилизация в России: коротко

Вас это может заинтересовать – Путин на самом деле начал мобилизацию еще 18 сентября: смотрите видео