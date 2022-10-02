В первый и последний раз: украинские пограничники обратились к мобилизованным россиянам
Источник:Госпогранслужба
Украинские пограничники обратились к российским военным, которые были мобилизованы. Наши защитники призывали россиян уклоняться от мобилизации и сдаваться в плен.
Украинские пограничники напомнили россиянам, что Владимир Путин планировал захватить Украину за 3 дня, однако война длится уже 8 месяцев. Пограничники назвали мобилизацией, которую объявил Путин, "утилизацией".
Кстати Неприятность с офицерами: курсантов в России досрочно выпускают из академий прямо на фронт, – ISW
Мы не отдадим вам ни метра нашей земли, – пограничники
Украинские пограничники предупредили захватчиков, что не уступят ни один клочок земли.
Граждане россии, ваша "специальная военная операция" на три дня затянулась и ваш бункерный лидер объявил утилизацию, извините, мобилизацию. Но за семь месяцев войны вы должны были понять, что мы не отдадим вам ни метра нашей земли,
– сказали пограничники.
Пограничники напомнили, что в Украине уже ликвидировано 60 тысяч российских военных. "И сколько бы еще мяса ни пришло в Украину, это уже ничего не изменит", – заявили защитники.
Украинские пограничники обратились к россиянам: видео
Украинские воины предупредили оккупантов, что из Украины они могут вернуться в черном пакете, а их родные получат за это автомобиль.
"Помните, как в день "победобесия" вы выходили с лозунгами "можем повторить"? Что ж, теперь у вас есть такая возможность. Но у нас для вас плохая новость: с большой вероятностью вы вернетесь домой в черном пакете. Но есть и хорошая: ваша жена, мать или отец получат белую ладу", – обратились пограничники.
Чтобы предотвратить такое развитие событий, украинские пограничники призывали россиян избегать мобилизации и сдаваться в плен.
Мобилизация в России: коротко
- 21 сентября в России объявили так называемую частичную мобилизацию, в рамках которой планируют призвать 300 тысяч человек. В Генеральном штабе ВСУ 29 сентября сообщили, что в России призвали 100 тысяч военных.
- В планах Владимира Путина отправить в Харьков и Одессу несколько сотен тысяч мобилизованных солдат. Также следует отметить, что в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из России.
- Заметим, что в Украине уже начали фиксировать первых мобилизованных оккупантов.
Вас это может заинтересовать – Путин на самом деле начал мобилизацию еще 18 сентября: смотрите видео