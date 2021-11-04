Украинские полицейские будут работать с включенными бодикамерами, – Монастырский

Для украинских полицейских станет обязательным включать бодикамеры во время работы. Эти средства будет иметь в 2022 году каждое подразделение патрульной полиции.

Такое заявление сделал министр внутренних дел Денис Монастырский на форуме "Украина 30". По его словам, бодикамеры закупят вместо электрошокеров.

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"Уже со следующего года в каждом подразделении патрульной полиции, где работают офицеры и будут выезжать на патрулирование, будут бодикамеры", – сказал министр.

Полицейские обязаны их включать во время общения с гражданами,

– добавил он.

Зачем нужны эти устройства

Монастырский отметил, что таким образом хотят достичь высшего стандарта защиты прав человека. Если же полицейский отключит устройство, то будет нарушать закон.

Бодикамеры для правоохранителей: что известно

Эти устройства являются автономными и предназначены для ведения видео- и аудиозаписи. Они защищены от влаги, пыли и механических повреждений.

Ранее Монастырский сообщал, что в 2021 году закупят 6000 камер.

Для этого используют средства, которые ранее планировали потратить на электрошокеры.

Бодикамера – это видеорегистратор, который закрепляют на одежде. Он должен фиксировать действия полицейских.