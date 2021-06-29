Перламутровое чудо: украинские полярники заметили редкие облака

Над станцией "Академик Вернадский" украинские полярники зафиксировали удивительное природное явление. Эти невероятные по красоте облака известны как перламутровые благодаря цвету.

Полное название явления, говорят ученые, ледяные полярные стратосферные облака. Они состоят из кристалликов льда и их можно наблюдать по большей части в полярных регионах.

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Перламутровые облака можно увидеть преимущественно зимой

Большинство облаков "живут" в тропосфере – нижнем слое атмосферы, а перламутровые – уже в "сухой" стратосфере.

Перламутровые облака лучше всего видны во время захода солнца

Даже в Антарктиде перламутровые облака можно увидеть в основном зимой, когда на высоте 15 – 27 километров температура опускается до аномального уровня, около -85 градусов. Однако и этого недостаточно, нужны ядра конденсации – через которые пар начинает переходить в жидкое состояние.

Также образование такого чуда может быть связано с сильными тропосферными циклонами. Перламутровые облака очень тонкие, поэтому днем их почти не видно. Лучше всего это явление можно увидеть во время захода солнца, именно тогда облака "окрашиваются" в разные цвета.

Перламутровые облака / Фото Национального антарктического научного центра

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Явление зафиксировали над станцией "Академик Вернадский" / Фото Национального антарктического научного центра

Над "Вернадским" ранее обнаружили озоновую дыру

Ученые отметили, что есть и второй вид полярных стратосферных облаков, они формируются уже из воды и азотной кислоты. Этот тип способствует разрушению озонового слоя. Именно над "Вернадским" британские ученые зафиксировали озоновую дыру, поэтому украинские полярники не только любуются облаками, но и мониторят состояние атмосферы.

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