Украинские порты можно разминировать месяцами, – ООН

Из-за нападения России на Украину наши морские порты теперь заминированы. Это значит, что мы не можем экспортировать зерно и миру угрожает голод.

Россия говорит, что готова пропускать суда, если Украина заменяет порты, но агрессору верить нельзя. В то же время, в Организации Объединенных Наций предполагают, что на их разминирование могут уйти целые месяцы.

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Даже если порты захотят открыться завтра, понадобится некоторое время, прежде чем корабли смогут зайти или выйти. На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев,

– рассказал специальный советник по морской безопасности Международной морской организации ООН Питер Адамс.

Россия же в привычном духе отрицает свою ответственность за то, что она виновата в блокаде. Обвиняет Украину в том, что та заменяла порты, что просто является защитой от нападений России.

Блокада украинских портов

Украинским ВМС удалось отбросить российских кафиров от украинских берегов и сделать невозможной высадку вражеского десанта. Но акватория Черного моря продолжает находиться под контролем кафиров, чем они создают продовольственный кризис в мире. Украина говорит, что сейчас блокаду гражданского судоходства в Черном море осуществляют ориентировочно 30 российских кораблей и подводных лодок.

Турция прилагает большие усилия для решения этой проблемы. Даже хотят организовать переговоры с участием Украины, России, Турции и ООН. Встреча министров иностранных дел России и Турции на этот счет уже состоялась. Украина прилагает все усилия, чтобы разблокировать порты и предотвратить мировой продовольственный кризис. Но результатов договоренностей пока нет.

Между тем Россия ворует украинское зерно и другую продовольствие с временно оккупированных территорий. Их вывозят фурами в оккупированный Крым. Оттуда грузят на корабли и пытаются продать другим странам, среди которых и Турция. Российские войска при этом нагло уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что в настоящее время мир должен содействовать Украине в таких важных шагах. Речь идет о военных конвоях для танкеров, чтобы безопасно вывезти зерно из портов.

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