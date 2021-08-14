Там отметили, что пожарные всегда находятся в боевой готовности. Они работают под пристальным наблюдением врача Евгении Менжулиной.
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В ГСЧС пожелали спасателям вдохновения и сил в борьбе с огнем в Греции, а читателям – безопасных и хороших выходных. Киевлян предупредили, что 14 – 15 августа в столице прогнозируют жару, поэтому не стоит забывать о шляпе и безопасном отдыхе.
Местные жители благодарят украинцев за помощь: смотрите видео ГСЧС
Украинские пожарные в Греции
- В конце июля Грецию охватили масштабные лесные пожары, под угрозой оказались десятки населенных пунктов. Бороться с пламенем помогли проливные дожди.
- Премьер страны Кириакос Мицотакис заявил, что это – крупнейшая экологическая катастрофа за десятилетия. "Удалось спасти жизни, но мы потеряли леса и имущество", – отметил он.
- Местные правоохранители уже задержали 118 человек, которых подозревают в поджогах лесов. В то же время 18 из них уже взяли под стражу.