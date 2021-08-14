Там отметили, что пожарные всегда находятся в боевой готовности. Они работают под пристальным наблюдением врача Евгении Менжулиной.

Читайте также В посольстве ответили, пострадали ли украинцы во время масштабных пожаров в Греции

В ГСЧС пожелали спасателям вдохновения и сил в борьбе с огнем в Греции, а читателям – безопасных и хороших выходных. Киевлян предупредили, что 14 – 15 августа в столице прогнозируют жару, поэтому не стоит забывать о шляпе и безопасном отдыхе.

Справка. Отряд украинских пожарных прибыл в Грецию 6 августа. В страну, охваченную огнем, полетели 100 опытных спасателей.

Местные жители благодарят украинцев за помощь: смотрите видео ГСЧС

Украинские пожарные в Греции